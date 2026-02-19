La Diputación de Cádiz destina 60.000 euros en ayudas para proyectos de sensibilización y educación al desarrollo

Imagen de la diputada de la institución provincial de Cádiz Ana Moreno. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) en su edición del 18 de febrero ha publicado las bases de la primera convocatoria de ayudas de la Diputación para 2026, que hará posible que se ejecute un año más el programa 'Un municipio, un proyecto'. Se trata de una iniciativa que parte del Servicio de Cooperación Internacional, del que es responsable la diputada Ana Moreno.

En una nota, la institución provincial ha apuntado que la convocatoria está dotada con 60.000 euros que se adjudicarán por régimen de concurrencia competitiva. Además, ha indicado que podrán solicitar las ayudas ONGD, es decir organizaciones sin ánimo de lucro que se dediquen a proyectos de desarrollo, que operen en municipios de la provincia, preferentemente menores de 30.000 habitantes.

El plazo para presentar las solicitudes, por sede electrónica, es hasta el 20 de marzo. Se trata de 30 días naturales, diez más que en las últimas ediciones, para facilitar a las entidades que puedan preparar toda la documentación necesaria.

Asimismo, la Diputación ha señalado que las ONGD solicitantes han de tener presencia e implantación activa en la provincia, por lo que esta convocatoria también se concibe como un estímulo, ya que las ayudas son muy estables: se vienen concediendo desde 1995 de manera ininterrumpida --ni siquiera se detuvo por la pandemia--.

A través de esta convocatoria además se fortalecen las relaciones entre tres sectores de vital importancia: el tejido asociativo, la comunidad educativa y la administración. Cada ONGD solicitante presentará un único proyecto con indicación del municipio donde propone que se desarrolle, si bien la Diputación podrá determinar su traslado a otro en caso de que varias entidades coincidan en la misma localidad propuesta.

Allí deberán ejecutar talleres de sensibilización y educación para el desarrollo tanto en el ámbito educativo formal como en el no formal, quedando excluidas acciones que no formen parte de un proyecto global de Educación para el Desarrollo.

El Servicio de Cooperación Internacional está adscrito al Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad y desarrolla su labor con varias líneas estratégicas, como la educación al desarrollo, las subvenciones a proyectos internacionales en zonas en vías de desarrollo, o las ayudas humanitarias o de emergencia en población afectada por desastres naturales, guerras o desplazamientos forzosos.