Diputación de Cádiz destina 60.000 euros para talleres sobre participación ciudadana y gestión asociativa

La responsable del Servicio de Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz, Ana Moreno, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha publicado la resolución definitiva de la concesión de 60.000 euros en subvenciones para la realización de talleres formativos destinados a fortalecer el tejido asociativo de la provincia sobre aspectos relacionados con la participación ciudadana y sobre la propia gestión de las asociaciones beneficiarias.

El decreto, que regula la concesión de estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva, ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este 17 de agosto y en el tablón digital de edictos de la propia Diputación, como ha informado esta institución.

El Servicio de Participación Ciudadana, que coordina la diputada provincial Ana Moreno, es el responsable de esta convocatoria que cuenta con una consignación presupuestaria de 60.000 euros.

De esta manera, se ha oficializado que serán 20 las asociaciones de toda la provincia que van a recibir una cuantía de 3.000 euros, o una cifra muy cercana, para el desarrollo de talleres que tengan como finalidad el fomento de una cultura de participación y la mejora de la gestión asociativa.

Este paso se ha dado después de que la comisión técnica encargada de valorar las solicitudes haya estudiado las alegaciones presentadas por diversos colectivos tras la publicación de la resolución provisional.

Esta es una de las medidas que se contemplan en el I Plan Estratégico de Participación Ciudadana 2024-2027 de la Diputación de Cádiz.

Los objetivos de esta iniciativa de la Diputación son propiciar espacios abiertos de debate e intercambio de ideas; potenciar el trabajo en red entre asociaciones, instituciones y ciudadanía; impulsar la formación para la participación ciudadana; fomentar la incorporación y dinamización de personas jóvenes como relevo generacional en las entidades; y promover la perspectiva de género como elemento transversal en los proyectos socioculturales.

Los talleres subvencionados deben desarrollarse a lo largo del ejercicio 2026 y el listado completo de las entidades que recibirán las ayudas y los proyectos concretos a desarrollar se pueden consultar en la página web de la Diputación Provincial de Cádiz y en el BOP.