Diputación de Cádiz destinará cinco millones de euros a estabilizar laderas y prevenir desprendimientos en la provincia

Vista del pueblo de Benamahoma en la Sierra de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Reconstrucción de la provincia, que va a ejecutar la Diputación de Cádiz, incluye un paquete de ayudas económicas a ayuntamientos por un importe global de cinco millones de euros para actuaciones de consolidación en laderas y zonas rocosas afectadas por las borrascas que puedan tener incidencia en cascos urbanos.

El montante cubrirá 15 actuaciones en ocho localidades de la provincia de Cádiz, en concreto de la comarca de la sierra, como son Ubrique, Zahara de la Sierra, Benaocaz, Benamahoma, Alcalá de los Gazules, Prado del Rey, Villaluenga del Rosario y Setenil de las Bodegas, ha detallado la Diputación en una nota.

Estas actuaciones se basan en el criterio técnico del estudio geológico que realizó una empresa externa especializada tras las borrascas, por encargo de la Diputación. Este respaldo económico a los municipios, a través de subvenciones nominativas excepcionales, permitirá a los municipios contratar con agilidad.

Este paquete se incluye en una nueva fase de la respuesta que Diputación ha diseñado ante los daños sufridos este invierno, ya que, tras las medidas de choque para atender a lo urgente que se adoptaron durante las borrascas, en la actualidad se trabaja en acciones centradas en la reconstrucción.

Se trata de una intervención de seguridad para prevenir deslizamientos tras el impacto del pasado tren de borrasas en laderas rocosas de la provincia.

Con esta evaluación geológica y valoración de riesgos de desprendimientos, la Diputación trata de dar respuesta a la preocupación mostrada por los ayuntamientos de los municipios más afectados por las borrascas por la incertidumbre ante casos de futuros fenómenos meteorológicos.

La Diputación ha recordado que por eso decretó en febrero la emergencia por riesgo de desprendimientos y el área de Asistencia a Municipios encargó el estudio técnico para conocer la situación y tomar las medidas pertinentes.

Las subvenciones para cubrir la actuación en esos 15 puntos obedecen a criterios técnicos, de acuerdo al informe de evaluación geológica que fue encargado en febrero a una empresa especializada, Paramassi. Así, se ha analizado el estado de las laderas y zonas rocosas cercanas a cascos urbanos para identificar zonas de riesgo por desprendimientos, con la ayuda de vuelos de dron y de personal técnico especializado. Es la primera vez que Diputación hace un estudio de este tipo en el conjunto de la provincia.

Este paquete de subvenciones para la consolidación de laderas rocosas es una de las líneas de acción del Plan de Reconstrucción, cuyo planteamiento se presentará próximamente a los ayuntamientos y que se suma a las inversiones ya movilizadas para el arreglo de carreteras o el refuerzo de personal del Servicio de Asistencia a Municipios.