Diputación de Cádiz emprenderá obras de mejora en las carreteras de acceso a Espera

Javier Bello con la alcaldesa de Espera. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha anunciado que emprenderá este año nuevas obras que mejorarán las prestaciones de dos carreteras de la red provincial que permiten acceder al municipio de Espera, como son la CA-6102, que enlaza con Bornos, y la CA-6100, que comunica con el término sevillano de Las Cabezas.

En una nota, ha explicado que en la CA-6102 se llevará a cabo una renovación de su sistema de drenaje, mientras que en la CA-6100 se renovará el firme en el tramo que, actualmente, está afectado por un deslizamiento. En este sentido, ha señalado que estas novedades fueron confirmadas por el responsable del Área de Cooperación de Diputación, Javier Bello, a la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, en el curso de un encuentro celebrado entre ambos representantes públicos.

Además, ha recordado que en la vía que une Espera y Bornos ya se llevó a cabo, en el último trimestre de 2025, una renovación de su capa de rodadura, concretamente entre los puntos kilométricos 5 y 6, en el marco del Plan de Asfaltado desarrollado por Diputación y ejecutado por la firma Probisa Vías y Obras SLU.

En relación a la carretera CA-6100 se contemplan dos actuaciones para reparar el deslizamiento existente al comienzo de esta vía, en las inmediaciones del núcleo urbano de Espera. Así, a corto plazo, y a través de un contrato menor, se resanará el firme al objeto de mejorar las condiciones de seguridad vial.

Esta intervención, según ha indicado Javier Bello en la reunión, será una solución técnica transitoria a la espera de que se puedan ejecutar las obras que estabilicen este enclave. Esta actuación, de mayor calado, se concretará en un proyecto cuya redacción asumirá la Diputación de Cádiz, según ha explicado.