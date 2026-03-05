Diputación de Cádiz encarga por 600.000 euros obras para restituir la calzada en la carretera de La Ina I

El responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, supervisa obras en una carretera de la provincia - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz ha encargado a la empresa Firmes y Carreteras SA las obras para restituir la calzada en la carretera CA-3110 de La Ina I, en Jerez de la Frontera, una intervención a la que se destina un presupuesto de 599.999,86 euros.

Los trabajos, que contemplan un plazo de ejecución de cinco meses, se han contratado tras decretarse su emergencia, conforme establece la Ley de Contratos del Sector Público, ha indicado la Diputación en una nota.

La carretera de La Ina I nace junto a la rotonda de intersección con la autovía Jerez-Los Barrios y desemboca en la autonómica A-2003, en las inmediaciones de La Barca de la Florida, tras cubrir un trazado de casi 21 kilómetros. Discurre prácticamente en paralelo al río Guadalete, por lo que las crecidas de este cauce causan perjuicios inmediatos en dicha vía.

En el reciente temporal las anegaciones han socavado los cimientos y márgenes en puntos comprendidos entre el núcleo de La Ina y la rotonda de la A-381. De hecho, como se ha recordado, se mantiene cortado al tráfico el tramo entre el kilómetro cero y el 4,5, aunque la Diputación ha habilitado un acceso para residentes de La Greduela y Cejo del Inglés entre los puntos kilométricos cero y 2,5.

El responsable del Área de Cooperación de la Diputación, Javier Bello, ha manifestado que más allá de la obra contratada para recuperar la vialidad de la carretera de La Ina, lo que se quiere es incorporar mejoras en el sistema de drenaje de la misma.

La implementación de estas medidas serán objeto de una reunión técnica entre personal de Diputación y del servicio de gestión del Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía.

Sobre el terreno de la CA-3110 se están realizando mediciones topográficas y precisando el volumen de los enclaves dañados para determinar el material de obras necesario y plantear nuevas secciones tipo para la reconstrucción.

Javier Bello ha asegurado que la "prioridad" es la reconstrucción de esta carretera, asumiendo inversiones y agilizando los procedimientos para ejecutar las obras "cuanto antes".

"No hay soluciones fáciles ante problemas complejos, por eso apelo a la buena sintonía que se ha creado entre las instituciones públicas para acelerar esta reconstrucción", ha solicitado, asegurando que los vecinos "merecen pedagogía y explicaciones desde el rigor y no reproches partidistas".