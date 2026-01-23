Diputación de Cádiz entrega en San José del Valle los premios de su concurso escolar de dibujo sobre igualdad

La responsable de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, junto a los escolares premiados en el concurso de dibujo 'Mi familia es igualitaria'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

SAN JOSÉ DEL VALLE (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La responsable de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, se ha desplazado a San José del Valle para participar en un acto de entrega de premios de una nueva edición del concurso de dibujo 'Mi familia es igualitaria', que convoca el Servicio de Igualdad, y en el que han sido premiados además dos alumnas y un alumno del Colegio Salesianos-San Rafael y San Vicente de esta localidad.

Según ha indicado la Diputación en una nota, el propio centro también ha sido reconocido por su labor a favor de la promoción de la igualdad entre el alumnado.

Martina Pineda Rosa, en la categoría de Educación Infantil, y Ángela Saavedra Romero y Marcos Cortijo Mateos, en la categoría de Primero y Segundo de Educación Primaria, están entre los ganadores de este certamen, que busca alentar nuevos esquemas de concepción de la sociedad, donde tengan protagonismo la no discriminación por sexo y un reparto corresponsable de las tareas y cuidados en el ámbito familiar.

Dos alumnas más, Ángela Contreras Carrasco y Beatriz Fernández Corral, han sido reconocidas por su trabajo, aunque no han resultado ganadoras.

El concurso 'Mi Familia es Igualitaria' tiene entre sus objetivos promover la igualdad en el ámbito familiar y visibilizar todos los modelos de familia.

Con ello, ha indicado la Diputación, se camina hacia un modelo cultural basado en la equidad entre las personas integrantes de las familias independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad de género, utilizando el dibujo como herramienta formativa y de sensibilización.

En esta edición ha participado el alumnado de los centros educativos de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz matriculado en el curso 2025-2026 en Educación Infantil, los tres ciclos de Primaria y Educación Especial.

El consurso estaba dividido en cinco categorías, con cinco premios por categoría, consistentes en material de dibujo y literario-infantil y diploma acreditativo. Así, también se ha reconocido a los centros que han alentado a la participación.

En total, se han recibido 613 dibujos, y tras la criba realizada por los centros participantes, se han preseleccionado un máximo de 15 por categoría.