Diputación de Cádiz estudia su aportación al proyecto de residencia para personas con discapacidad en Algodonales

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, con el alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, y el gerente de Upace-Jerez, Rafael Márquez, reunidos en Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, se ha reunido con el alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, así como el gerente de Upace-Jerez, Rafael Márquez, y la presidenta de la Asociación Upacesur Algodonales-Asociación de Discapacitados de Algodonales, María Josefa Bravo, donde uno de los puntos principales ha sido trasladar el proyecto de construcción de una residencia-hogar para personas con discapacidad gravemente afectadas en Algodonales, que daría servicio a toda la comarca de la Sierra de Cádiz, para lo que Diputación estudiará su aportación.

En una nota, Diputación ha señalado que según han afirmado en este encuentro desde Upace, no existe un servicio con estas características en la Sierra, ya que tan sólo hay centros de día. La elección de Algodonales para la infraestructura se debe a que el Ayuntamiento de dicho municipio ha cedido una parcela urbana para este fin.

Por su parte, Almudena Martínez del Junco ha subrayado la importancia y necesidad de ese equipamiento en la Sierra para dar atención y cuidados permanentes a las personas de la comarca que requieran este servicio, especialmente a personas con parálisis cerebral con grandes necesidades de apoyo.

Así, la presidenta se ha comprometido a estudiar el proyecto para valorar y cuantificar la aportación que podría realizar la Diputación de Cádiz. En esta residencia contará, igualmente, con el apoyo de más administraciones públicas.

Martínez del Junco ha expuesto el esfuerzo que el equipo de Gobierno que dirige está realizando en Diputación desde el inicio de su mandato para las inversiones relacionadas con servicios sociales, planes y programas destinados a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables de la provincia, en línea con la finalidad que persigue este proyecto de residencia para personas adultas con discapacidad grave.

Almudena Martínez del Junco ha abundado, asimismo, en esta reunión de trabajo en el carácter social de la acción de gobierno de Diputación, en la importancia del desarrollo sostenible y en la equidad social de la provincia gaditana.