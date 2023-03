Diputación de Cádiz ilustra el Día de la Provincia con un cuadro del sanroqueño Isaac Cruces

CÁDIZ, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una obra del sanroqueño Isaac Cruces ilustrará este 2023 el Día de la Provincia de Cádiz, que ha sido presentada por el presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, y el autor del cuadro, en la que pueden observarse elementos y espacios singulares de la ciudad natal del artista que son reinterpretados para mostrar "la belleza de cualquiera de los pueblos blancos de Cádiz".

Según ha indicado la Diputación en una nota, Ruiz Boix se ha mostrado "satisfecho" por cómo Isaac Cruces "ha sabido captar la esencia de la provincia en una imagen sencilla y elegante". "Es un balcón que representa a los muchos pueblos blancos de la provincia, no sólo los que están en la Sierra, sino los de La Janda, el Campo de Gibraltar o el interior de cualquiera de nuestras ciudades", ha afirmado el presidente.

"Es un balcón abierto al mundo, a la calle, con horizontes", ideas que, en opinión de Ruiz Boix, también refleja el "rótulo de esa calle ficticia, 'Viva la Pepa', que recuerda la libertad de la primera Constitución del país, haciendo referencia a la de 1812, conocida como Constitución de Cádiz.

Respecto a su obra, Isaac Cruces ha explicado que se ha inspirado en los pueblos blancos, que, según ha asegurado, no suelen estar representados en los cuadros de la provincia. Pero a la vez, "quería que en la imagen apareciera San Roque". Por eso, el balcón que protagoniza la pintura se encuentra en el callejón del Tesoro, aunque "podría estar en cualquier otro pueblo, porque he querido que no fuera reconocible y que pudiera estar en cualquier pueblo".

El lema 'Viva la Pepa' aparece formando parte del cuadro, "integrado en forma de placa cerámica de las que dan nombre a las calles". "En concreto, ésta es la del Palacio de Los Gobernadores, a la que le he cambiado el diseño" para incorporar el lema", ha explicado.

La pintura está elaborada en óleo sobre tabla y tiene unas dimensiones de 100x80 centímetros. Con su imagen la Diputación ha elaborado carteles que se están distribuyendo ya en los centros oficiales de la provincia para conmemorar la celebración del 19 de marzo.

Desde 1996, cada año en torno al 19 de marzo la Diputación de Cádiz organiza el Día de la Provincia, una celebración que recuerda el protagonismo de las población gaditana en la proclamación de la Constitución de 1812, referente de la historia del constitucionalismo español. A colación, la Institución Provincial rinde homenaje a las personas y entidades gaditanas con trayectorias ejemplares y que encarnan los valores de la provincia, como la excelencia.

Este año el Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad la propuesta de la Junta de Gobierno de distinguir como Hijos Predilectos a los cantantes Alejandro Sanz y Lola Flores.

Además, recibirán las tradicionales Medallas de la Provincia el grupo Ecos del Rocío, de Rota; la Bodega Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona; el pianista José Luis Nieto, de El Gastor; la fiscal delegada Antidroga en la provincia y Andalucía, Ana Isabel Villagómez Muñoz, afincada en Cádiz desde los años 90; el Restaurante Cuenca, radicado en Jimena; José Luis Pavón Manso, Relojero Mayor de Algeciras; la Asociación de Reyes Magos, de Chiclana; la Coral de Tarifa; el Colegio Nuestra Señora del Carmen, de Cádiz; y la empresa Quesos Payoyo, de Villaluenga del Rosario.

Isaac Cruces, nacido en San Roque en 1982, es pintor y dibujante autodidacta. Paisajes, retratos y bodegones son las temáticas habituales en sus obras, que podría encuadrarse en la corriente del realismo naturalista. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas exposiciones colectivas en diversos puntos de la provincia.