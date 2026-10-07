La Diputación de Cádiz impulsa la XIV Competición Provincial de Escuelas Taurinas y hace entrega de material formativo

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en la entrega de material a las escuelas taurinas de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz va a impulsar la XIV Competición Provincial de Escuelas Taurinas, que contará con cuatro festejos en formato de clase práctica los días 17 y 31 de octubre en los cosos taurinos de Ubrique y Algar acogerán sendos tentaderos públicos; el 7 de noviembre en La Línea de la Concepción con la gran final de novilleros sin picadores; y el 21 de noviembre en Benamahoma con la gran final de becerristas.

Durante este acto de presentación se ha hecho entrega del material destinado a las ocho escuelas taurinas, como capotes, muletas, espadas de matar, estoques y otros elementos que cada una de las escuelas ha solicitado según sus necesidades, y que beneficiarán en total a 150 alumnos, como ha explicado la Diputación en una nota.

La presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez, ha afirmado que las escuelas taurinas "son mucho más que espacios de aprendizaje técnico", considerándolas "espacios donde se transmiten valores como el esfuerzo, la disciplina y la constancia".

Para la Diputación, según ha dicho, es "un orgullo" colaborar en la organización de esta competición, destacado la "profunda" tradición taurina de la provincia.

Por eso, "apoyar a quienes hoy empiezan es también apostar por el futuro de esta tradición y de nuestra cultura", en palabras de Martínez, quien ha agradecido al presidente de la Asociación Nuevos Valores del Toreo y Fomento de la Fiesta, Eduardo Ordóñez, el que haya ofrecido esta "oportunidad" para "acompañar en su aprendizaje" a quienes en un futuro pueden convertirse en figuras del toreo.

También se ha dirigido a las jóvenes promesas presentes en el acto, a quienes ha animado a "no perder la ilusión y pelear por cumplir vuestros sueños, siempre con respeto a esta profesión".

Martínez del Junco les ha deseado "toda la suerte del mundo" para la competición y, sobre todo, "para el camino que os queda por recorrer".

El vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Vidal, se ha referido a "las buenas relaciones" entre la institución provincial y la asociación taurina, así como al apoyo que están recibiendo las escuelas taurinas por parte de la institución provincial en el actual mandato corporativo, en el que se ha duplicado las ayudas concedidas al colectivo, como ha apuntado.

También ha participado en este acto el secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, David Gil, que ha puesto en valor la "estrategia taurina" en la que trabaja la administración autonómica, un proyecto liderado por la Consejería de Presidencia en el que están integradas el resto de áreas del Gobierno regional y a través de la cual se va a trabajar por el sector en todas sus facetas.

"Andalucía se ha convertido en el fortín de la tauromaquia y vamos a seguir apostando por ella sin complejo alguno, porque es parte de nuestro patrimonio y lo vamos a defender, porque es lo que quieren los andaluces", ha concluido.

Eduardo Ordóñez ha agradecido a la Diputación y a la presidenta su colaboración con la organización de esta competición y con el resto de actividades relacionadas con la tauromaquia que se celebran en la provincia.

El presidente de la Asociación Nuevos Valores del Toreo y Fomento de la Fiesta ha asegurado que la Competición Provincial constituye "uno de los pilares fundamentales sobre los que debe asentarse el futuro de la tauromaquia", apostando por la formación de los jóvenes y el acompañamiento de quienes comienzan a recorrer "el difícil y apasionante camino del toreo".

Ordóñez ha asegurado que "detrás de cada alumno, existe un proceso de aprendizaje que trasciende el conocimiento técnico del toreo" y que "la enseñanza taurina requiere constancia, sacrificio, disciplina, capacidad de superación y respeto por una actividad que posee una profunda dimensión cultural y artística".

Valores que, según ha señalado, "acompañan al alumno dentro y fuera de la plaza y que forman parte esencial de la responsabilidad asumida por las escuelas".

Desde esta perspectiva, ha defendido la necesidad de seguir generando oportunidades para los jóvenes aspirantes, especialmente mediante tentaderos, clases prácticas y festejos en los que puedan adquirir experiencia delante de las reses y trasladar al ruedo los conocimientos adquiridos durante sus entrenamientos.

Durante el mismo acto de presentación de la XIV Competición Provincial la presidenta ha protagonizado la tradicional entrega del material destinado a las ocho escuelas taurinas. Se trata de capotes, muletas, espadas de matar, estoques y otros elementos que cada una de las escuelas ha solicitado, según sus necesidades, y que reúnen en total a 150 alumnos.

Las escuelas taurinas que han recibido el material son Escuela Municipal de Tauromaquia Miguel Mateo 'Miguelín', de Algeciras; Asociación Taurina Escuela 'Rafael Ortega', de San Fernando; Escuela Taurina Linense, en La Línea; Escuela Taurina Francisco Montes 'Paquiro', de Chiclana; Escuela Comarcal Taurina Campo de Gibraltar, en San Roque; Escuela Cultural de Tauromaquia 'La Gallosina', de El Puerto de Santa María, Escuela Taurina Comarcal de Ubrique; y la Escuela Taurina 'El Volapié', de Sanlúcar de Barrameda.