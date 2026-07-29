Diputación de Cádiz inaugura 'España oculta', obra fotográfica de la artista Cristina García Rodero

Cristina García Rodero y Kiki en un coloquio en Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de Diputación, Juancho Ortiz, ha presentado la muestra 'España oculta', de la artista Cristina García Rodero, que se puede resumir en la propia frase de la artista que señala que "la cultura popular hay que conocerla, es la sabiduría de los pueblos a lo largo de los siglos".

"No todos los días se tiene la oportunidad de abrir las puertas a la obra de una artista que ha contribuido a definir la historia de la fotografía contemporánea en España", ha manifestado Ortiz al presentar la muestra, que recoge imágenes realizadas entre 1974 y 1989 y que recorren el país de norte a sur y de oeste a este, en blanco y negro, casi siempre en medios planos.

En ellas se muestran tradiciones y celebraciones protagonizadas, entre otros, por un travesti de Trebujena (en el año 1988), el camino de la Virgen del Rocío, penitencia de fieles en pueblos de Navarra, las capas alistanas en la provincia de Zamora, la Semana Santa en lugares como Córdoba o Murcia, el acto de El Jaleo con caballos en Menorca, agricultores en campos de Castilla y un sinfín de escenas más en Cuenca, Extremadura y por toda la geografía española.

Como ha expuesto el vicepresidente primero de la Diputación, es el fruto de todo el tiempo que la artista ha dedicado a recorrer pueblos, fiestas y caminos para "inmortalizar lo que nos hace únicos como sociedad: nuestras raíces, nuestras emociones y nuestra forma de entender la vida". Su cámara "ha sabido capturar el alma de las personas y convertir instantes cotidianos en patrimonio universal", ha asegurado Ortiz.

Esta colección fotográfica, "imprescindible" para comprender la memoria colectiva de España, se abrirá al público en Diputación hasta el próximo 12 de septiembre de martes a viernes, en horario de 11 a 13,30 por las mañanas y de 18,30 a 21 horas por las tardes. Y los sábados, desde las 11 hasta las 14 horas.

Cristina García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 1949) fue la primera persona española en formar parte de la agencia internacional de fotografía y fotoperiodismo Magnum Photos, es Premio Nacional de Fotografía en 1996, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2005, doctora honoris causa por la Universidad de Castilla La Mancha en 2018, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo del Gobierno de España en 2019, el rey Felipe VI le concedió el título nobiliario de marquesa del Valle de Alcudia en 2025, entre otras distinciones de su palmarés.