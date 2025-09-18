Diputación de Cádiz invertirá 3,3 millones en la senda ciclopeatonal de Conil y en la mejora del acceso a Paterna

Archivo - El responsable del Área de Cooperación de la Diputación, Javier Bello, en una visita a una obra de una carretera de la provincia. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cádiz ha señalado que invertirá 3,3 millones de euros en la construcción de una senda ciclopeatonal en la carretera CA-4202 de acceso al puerto de Conil y en el acondicionamiento de un tramo de más de tres kilómetros en la CA-3200, de El Pedroso II, que comunica con Paterna de Rivera.

"Estamos demostrando con hechos que el Plan de Carreteras 2025-2027 no será un papel mojado, se trata de un compromiso irrenunciable que vamos a cumplir, sobre todo en actuaciones que acumulaban muchos años de espera", ha manifestado el responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, en la aprobación por parte del Pleno de dos expedientes para ocupar bienes y derechos afectados por estas dos intervenciones.

En este sentido, Diputación ha recordado en una nota que el Pleno, tras la exposición de Javier Bello, validó la iniciación del expediente expropiatorio por unanimidad, adoptando además el procedimiento de urgencia para su tramitación. Se trata de obras de utilidad pública que comportarán mejoras en la seguridad vial que son inaplazables.

Así, la senda ciclopeatonal junto a la CA-4202, en Conil, se creará entre los puntos kilométricos 0 y 2,6 concretamente en la margen izquierda de esta vía. Este sendero responde a necesidades planteadas por el Ayuntamiento del municipio y entidades vecinales del entorno de la carretera.

La construcción de la senda reportaría seguridad en los tránsitos peatonales en una vía que por conectar con el espigón y el puerto pesquero, la existencia de numerosas viviendas y la localización de alojamientos turísticos, registra un tráfico notable durante todo el año, ha explicado Diputación.

En este sentido ha indicado que la actuación en Conil se llevará a cabo conforme a un presupuesto de 1.825.704 euros, así como que en la relación de bienes afectados se incorporan 311 metros cuadrados de diez propiedades.

Por su parte, en la carretera CA-3200, de El Pedroso II, de acceso a Paterna de Rivera, se culminará un proceso iniciado en el presente mandato corporativo de Diputación para eliminar los tramos más sinuosos de esta vía. En esta ocasión se intervendrá entre los puntos kilométricos 6,3 y 9,5 para suavizar el trazado, especialmente en dos curvas cerradas, y se aprovechará para renovar el asfaltado y los medios de drenaje transversal. El presupuesto asignado a esta intervención es de 1.479.426 euros.

Por su parte, los bienes afectados se localizan en 12 propiedades de tres términos municipales (uno de Jerez, tres de Medina y ocho de Paterna), sumando 13.520 metros cuadrados que serán ocupados para esta actuación de utilidad pública.

Finalmente, Javier Bello ha destacado que "este tipo de obras, que permiten mejorar la seguridad vial, son una prioridad" y ha recordado que en el Pleno de Diputación celebrado en julio se aprobó por el mismo procedimiento el expediente para materializar el acondicionamiento de 1.200 metros de la carretera de Lora (CA-9107), en Alcalá del Valle, conforme a un presupuesto de 1.808.141 euros.