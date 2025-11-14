Diputación de Cádiz invertirá más de 600.000 euros en ayudas para mejorar la productividad de 23 pymes

Archivo - Andrés Clavijo, responsable del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

La Diputación de Cádiz ha publicado la propuesta de resolución definitiva relativa a la convocatoria del programa Avanza Pyme, destinada a subvencionar la mejora de la productividad de personas autoempleadas, empresas pequeñas y medianas. Tras el estudio de las 35 solicitudes recibidas conforme a los criterios de admisión y valoración recogidos en las bases, finalmente han sido seleccionados los proyectos presentados por 23 pymes y autónomos de diversos puntos de la provincia con una inversión de más de 600.000 euros.

En una nota, Diputación ha explicado que las iniciativas seleccionadas tienen como objetivo desarrollar acciones de adaptación al entorno, además de crear o mantener puestos de trabajo. La mayoría están relacionados con la implantación de nuevos modelos o estrategias de trabajo; la dinamización empresarial y fomento de la cooperación con otras entidades del sector; el desarrollo de programas o talleres de formación para mejorar competencias profesionales; y la contratación de personas en situación de desempleo.

En suma, las ayudas a los 23 proyectos mejor valorados supondrán una inversión por parte de la Diputación de 602.284 euros. La subvención permitirá sufragar hasta el 85 por ciento del gasto que figura en cada solicitud, cuyo montante no puede superar los 200.000, según las bases.

Diputación ha recordado que el programa Avanza Pyme se gestiona a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), del que es responsable el diputado Andrés Clavijo. Una vez publicada la propuesta de resolución definitiva, las empresas están en plazo para aceptar o renunciar a la ayuda.