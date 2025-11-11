Diputación de Cádiz invierte 1,5 millones en actividades culturales, gastronómicas y deportivas de 49 localidades

Archivo - Javier Vidal, responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, que coordina el vicepresidente segundo, Javier Vidal, ha resuelto las ayudas comprendidas en el Plan Integral de Activación de la Cultura, Gastronomía y Deporte del ejercicio 2025, por un valor de 1,5 millones de euros.

Según ha explicado la Diputación en una nota, los destinatarios de estas subvenciones son los ayuntamientos de municipios con menos de 75.000 habitantes y las entidades autónomas de la provincia de Cádiz. En suma, son 49 poblaciones entre las que se distribuye un fondo de 1,5 millones de euros.

La relación de localidades participantes y las actividades que reciben la cobertura económica de Diputación se precisan en el decreto publicado en el tablón de anuncios disponible en www.dipucadiz.es.

Diputación ha recordado que según aprobó el Pleno, las asignaciones de este Plan se distribuyen conforme al siguiente criterio: 28.000 euros para cada entidad local autónoma y para los municipios de hasta 10.000 habitantes; los municipios con población comprendida entre los 10.001 y 20.000 habitantes perciben 34.000 euros; y los municipios que reúne entre 20.001 y 75.000 habitantes son destinatarios de 40.000 euros cada uno.

Asimismo, ha indicado que esta iniciativa distingue dos líneas subvencionables, una dedicada a contribuir al fortalecimiento del patrimonio histórico de la localidad o bien respaldar actividades que fomenten su riqueza gastronómica y cultural, y un segundo ámbito que cubra actuaciones deportivas o programas que desarrollen hábitos de vida saludable.

Cada ayuntamiento ha podido elegir, en función de su planificación, una o las dos líneas disponibles entre actividades emprendidas hasta el 30 de noviembre del presente 2025, ha señalado la Diputación.