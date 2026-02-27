Diputación de Cádiz invierte 2,7 millones de euros en obras de emergencia en carreteras del Campo de Gibraltar

La presidente de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, visita las obras de reparación de una vía de acceso a Jimena de la Frontera (Cádiz) afectadas por el pasado temporal. A 26 de febrero de 2026 en Jimena de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha decretado obras de emergencia en varias vías de su red provincial tras la sucesión de borrascas que han azotado a la provincia, en concreto en la comarca del Campo de Gibraltar, donde se realizarán tres actuaciones por un valor de 2,7 millones de euros.

Como ha detallado la Diputación en una nota, los tres contratos más recientes que se han aprobado son los relativos a las carreteras CA-8201 en Jimena-Puerto Galis; la CA-9208 de El Cobre, en el término municipal de Algeciras; y la CA-9207, vía que une Los Barrios con Estación de San Roque.

Todos estos contratos de emergencia, gestionados por el Área de Cooperación que dirige el diputado provincial Javier Bello, dan respuesta a los peligros que la sucesión de borrascas de las últimas semanas ha generado en las carreteras provinciales.

Para El Cobre se han previsto actuaciones por valor de 318.358,99 euros, mientras que para la vía de Los Barrios-Estación de San Roque las obras alcanzan una cuantía de 312.003,17 euros. En los dos casos el plazo estimado de ejecución es de tres meses.

La Jimena-Puerto Galis, como informaba la presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez, durante una visita este jueves al municipio jimenato, contará con un importe de 2.084.930,10 euros y un plazo estimado de cinco meses para su ejecución.

La Diputación de Cádiz comenzó a adoptar medidas de emergencia, como consecuencia del temporal, desde el mismo 4 de febrero. Desde entonces ha estado coordinada con los ayuntamientos y el resto de administraciones para señalizar los problemas en las carreteras, repararlas cuando ha sido posible o realizar los cortes pertinentes, intentando evitar la incomunicación de las poblaciones.

"Desde la Diputación estamos actuando en todas las comarcas afectadas, en este caso, en el Campo de Gibraltar", ha aseverado Bello, quien ha indicado que se seguirá actuando "en todas las necesidades que tengan los vecinos en materia de carreteras".

En El Cobre está planeado actuar en saneos por movimiento de tierras para retirar zonas con exceso de agua, en un muro de escollera-hormigón para sostener el terraplén y recuperar la cimentación de la calzada, así como en la ejecución de terraplén y de pedraplén, una estructura de relleno para nivelar terrenos o construir sobre zonas inundables.

Asimismo, se utilizarán los materiales necesarios para mejorar la pavimentación respecto al estado en que la dejó el temporal, se ejecutará una barrera de seguridad y se trabajará en señalización, entre otras acciones previstas con esta inversión de la Diputación. Las obras se han encargado a la empresa Eiffage Infraestructuras.

En la vía Los Barrios-Estación de San Roque también se harán obras en saneos, en un muro de escollera para sostener el terraplén y recuperar el cimiento de la calzada, se creará una base sólida y estable que garantice la durabilidad de la estructura y se trabajará en la ejecución de un terraplén.

Igualmente, se utilizarán los materiales necesarios para mejorar la pavimentación respecto al estado en que la dejó el temporal, se ejecutará una barrera de seguridad y se trabajará en señalización, entre otras previsiones.

De las reparaciones de la carretera Los Barrios-Estación de San Roque se ocupará la empresa Construcciones Maygar.