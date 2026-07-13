La Diputación de Cádiz lanza 13 cursos becados para la inserción laboral de personas desempleadas en ocho municipios

Archivo - Andrés Clavijo, responsable del IEDT de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha anunciado que acaba de abrir el plazo para solicitar alguna de las 156 plazas becadas disponibles en los 13 itinerarios formativos que se llevarán a cabo en ocho municipios de la provincia. Se trata de cursos enmarcados en el proyecto 'Empleo Cerca', puesto en marcha por la administración provincial a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), con el objetivo de mejorar las posibilidades de trabajar y las condiciones de vida de personas desempleadas.

Según ha explicado en una nota, los 13 cursos se desarrollarán en barriadas y municipios de entornos rurales de la provincia, con la intención de acercar esta oferta formativa a las zonas con mayores dificultades para acceder a este tipo de recursos. En concreto, se realizarán acciones en Jerez, Villaluenga, Torre Alháquime, Zahara de la Sierra, Algar, Setenil, San Martín del Tesorillo y Trebujena.

Estas acciones formativas están dirigidas especialmente a personas desempleadas, con especial incidencia en las que pertenecen a colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral, como personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, con discapacidad, nacionales de terceros países, migrantes, minorías, mujeres o con una situación económica que los sitúe en situación de vulnerabilidad.

Para facilitar su asistencia a estos cursos, según ha indicado la Diputación, el alumnado participante percibirá una beca de 13,45 euros por cada día lectivo, siempre y cuando reúnan todos los requisitos explicitados en las bases de la convocatoria, como no tener ingresos superiores al 75 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, asistencia mínima del 75 por ciento del total de horas totales y aprovechamiento de la formación, entre otros.

En cuanto a las materias, se desarrollarán acciones relacionados con los sectores en los que se ha detectado demanda laboral, como son 'Atención sociosanitaria a personas en el domicilio', 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales', 'Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales', 'Operaciones básicas de restaurante y bar', 'Actividades auxiliares en agricultura', 'Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales', 'Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes' y 'Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales'.

La realización de los itinerarios formativos no conlleva la obtención de la acreditación mediante el certificado de profesionalidad y para participar no se requiere ningún nivel de cualificación. No obstante, la aportación de una titulación acorde al nivel del itinerario formativo al que se aspira se valorará de forma positiva en el proceso de selección, ha señalado la Diputación.

Las personas interesadas en participar en estos cursos tienen de plazo hasta el 10 de agosto para presentar sus solicitudes. Estas deberán formalizarse por vía telemática, a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Cádiz.

La puesta en marcha de estos itinerarios formativos supone una inversión de 905.665 euros, financiados al 85 por ciento (769.815 euros) con ayudas procedentes del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). El IEDT de la Diputación aporta los 135.849 euros restantes, según ha indicado.

En total, el proyecto 'Empleo Cerca' está dotado con 9,6 millones de euros. El IEDT, del que es responsable el diputado Andrés Clavijo y que está adscrito al Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, es el encargado de su gestión.