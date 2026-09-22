Diputación de Cádiz lleva el teatro inclusivo a Prado del Rey, Arcos y Medina con el programa 'Sin Murallas'

La diputada provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, en la presentación del programa 'Sin Murallas'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz pone en marcha una nueva edición de 'Sin Murallas', un proyecto que combina artes escénicas, inclusión y puesta en valor del patrimonio de los municipios de la provincia, que en esta ocasión se deserrolará en Arcos, Prado del Rey y Medina Sidonia.

Según ha explicado la Diputación en una nota, la iniciativa propone acercar el teatro a espacios patrimoniales singulares mediante un circuito itinerante protagonizado por compañías de teatro integradas por personas con discapacidad visual vinculadas a la ONCE, con el objetivo de favorecer el acceso a la cultura, eliminar barreras y generar nuevas experiencias culturales en espacios públicos e históricos.

La diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, ha explicado que 'Sin Murallas' parte de una idea central, como es "eliminar las murallas físicas, pero también las barreras sociales, culturales y emocionales que todavía dificultan la participación de muchas personas en la vida cultural". En este sentido, ha añadido que la Diputación entiende la cultura como "un derecho" y trabaja para que cualquier persona pueda "acceder a ella, disfrutarla y participar activamente en los procesos de creación, con independencia de su lugar de residencia o de sus circunstancias personales".

El programa, según Vanesa Beltrán, pretende además "recuperar el espacio público como lugar de encuentro, creación y participación ciudadana", al tiempo que refuerza la relación entre cultura y patrimonio. Los conjuntos históricos de la provincia se convierten así en escenarios vivos capaces de acoger nuevas propuestas culturales.

La presentación ha contado asimismo con la intervención de Cristóbal Martínez, delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, que ha abordado la dimensión inclusiva de la iniciativa y ha agradecido la confianza y colaboración con este proyecto a la Diputación de Cádiz y a los ayuntamientos implicados, porque "cuando una institución pública apuesta por la cultura inclusiva no está financiando sólo una actividad artística, sino que está creando oportunidades, generando espacios de encuentro y lanzando un mensaje muy importante a la sociedad, como es que la cultura debe ser un derecho compartidos por todos y por todas".

Martínez ha insistido en el simbolismo del nombre del programa 'Sin Murallas', porque "de eso se trata, de derribar barreras físicas, sociales y culturales y mentales, que son las más difíciles". Proyectos como este, ha dicho, demuestran que "el talento, la creatividad, el esfuerzo y la capacidad de emocionar no entienden de barreras". "El teatro nos permite a todos expresarnos, desarrollar confianza, autonomía, fortalece el trabajo en equipo y nos permite ocupar un papel activo en la vida de la comunidad, ser uno más, no queremos ser únicamente espectadores, queremos ser protagonistas", ha señalado.

La iniciativa cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Arcos de la Frontera, Prado del Rey y Medina Sidonia, cuya implicación resulta "fundamental" para acercar la programación cultural al territorio de una manera próxima, accesible y descentralizada.

En la presentación del programa ha participado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, Andrés Camarena, que ha destacado el entorno en el que se desarrollará la representación en su localidad, que además celebrará al día siguiente una procesión magna, con lo que se espera una gran afluencia de público el día 9 en el municipio. Así, ha incidido en la importancia de que "las murallas de Arcos se abran y que no haya distancias", a la vez que se da a conocer la riqueza patrimonial de la localidad.

La edición de 2026 de 'Sin Murallas' comenzará el viernes 9 de octubre en Arcos de la Frontera. La Plaza del Cabildo acogerá, a las 18,30 horas, la actuación de la compañía malagueña El Malecón, con la obra 'Las preciosas ridículas de ¿Molière?'. La segunda cita será el sábado 10 de octubre, también a las 18,30 horas, en la Plaza del Ayuntamiento de Prado del Rey, donde actuará la compañía gaditana In-Visible presentará 'Ensayo Hamlet, ¡Ver o no ver!'.

El programa concluirá el domingo 11 de octubre, a las 12,30 horas, en la Plazuela de la Iglesia Mayor de Medina Sidonia, que recibirá a la compañía de teatro Jacaranda 11. La representación será 'Tormenta de Otoño'.