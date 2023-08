Diputación de Cádiz manifiesta su apoyo al programa Vacaciones en Paz que este año beneficia a 150 menores saharauis

CÁDIZ, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada responsable del Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación de Cádiz, Ana Moreno, ha manifestado el apoyo de la Institución Provincial al programa Vacaciones en Paz, que este verano ha traído a 150 menores saharauis a la provincia gaditana.

Moreno ha sido la encargada de recibir este martes en el Palacio Provincial a un grupo de niños y niñas saharauis que están pasando sus vacaciones en la provincia de Cádiz gracias al programa Vacaciones en Paz, ha recogido la Institución Provincial en una nota.

La diputada provincial les ha dado la bienvenida, trasladándole el deseo de que pasen "unas vacaciones fructíferas" en las que, ha dicho, van a recibir "la atención y los cuidados de muchas familias gaditanas".

También ha mostrado su agradecimiento a la Federación Provincial de Cádiz de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, representada en la visita por su presidente, Antonio García, y en particular a las familias acogedoras. En ese sentido, ha expuesto que el compromiso del Gobierno provincial es "intentar" mantener la línea de trabajo en apoyo a la Federación que se viene llevando a cabo "desde hace ya más de 25 años" y "fortalecerla e incrementarla de cara a próximos ejercicios".

Antonio García ha agradecido el apoyo un año más de la Diputación de Cádiz, y ha recordado que este verano son 150 los niños y niñas que se benefician de este programa, una cifra superior a la de años precedentes. No obstante, ha manifestado, "ojalá no tuviéramos que hacer el programa Vacaciones en Paz, que no fuera necesario, que los niños vinieran no con carácter de refugiados, sino como un intercambio cultural". Eso, ha dicho, "sería síntoma de que el problema del Sáhara está solucionado".

En el acto, además de los responsables de la Federación, ha estado presente el delegado del Frente Polisario en Andalucía, Mohamed Salem Daha, quien ha insistido en el agradecimiento a "las decenas familias gaditanas" que "abren sus puertas, sus corazones, para acoger a niños de familias que fueron obligadas a vivir en el exilio".

Después de exponer la situación a la que se enfrentan estas personas en su tierra, Mohamed Salem Saha ha señalado que el pueblo saharaui va a seguir su lucha "hasta recuperar su libertad".

La colaboración de la Diputación de Cádiz con la Federación Provincial de Asociaciones Solidarias con el Sáhara se ha concretado entre los años 2007 y 2023 en una cifra total acumulada de 416.000 euros.

En la presente anualidad la subvención concedida asciende a 35.000 euros que se dedican no sólo al programa Vacaciones en Paz, sino también a acciones de formación empresarial y seguimiento para la inserción laboral con enfoque de género destinada especialmente a jóvenes con discapacidad y mujeres.