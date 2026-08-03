Diputación de Cádiz mejora en Trebujena la atención a la ciudadanía en materia tributaria con una nueva oficina

El vicepresidente quinto y responsable del Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación, Sebastián Hidalgo, junto al alcalde de Trebujena, Ramón Galán, en la inauguración de una nueva oficina de atención al público - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

TREBUJENA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria (SPRyGT) de la Diputación de Cádiz ha abierto en Trebujena una nueva oficina de atención al público, que sustituyen a las anteriores dependencias de la unidad técnica tributaria de la localidad, con el objetivo de facilitar una mejor atención a la ciudadanía en sus necesidades y consultas en la materia.

La apertura de esta oficina ha supuesto para la Diputación la inversión de unos 20.000 euros, destinados a la adecuación del local para su nueva función, la adquisición de mobiliario, la renovación y actualización de los equipos informáticos y la colocación de elementos corporativos, cuyo diseño se ha unificado respecto al resto de oficinas del Servicio en la provincia.

Según ha detallado la institución provincial, la oficina cuenta con tres puestos de atención personalizada a la ciudadanía, y está abierta al público los lunes, miércoles y viernes en horario de mañana, desde las 9,00 horas hasta las 13,00 horas.

El vicepresidente quinto y responsable del Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación, Sebastián Hidalgo, ha señalado que no se descarta la posibilidad de abrir un cuarto día a la semana durante la inauguración de la nueva unidad técnica, acto en el que ha estado acompañado por el alcalde de Trebujena, Ramón Galán.

Hidalgo ha expresado su satisfacción por la apertura de estas instalaciones, con "mejores condiciones" para la atención a la ciudadanía y para el personal que presta sus servicios en esta oficina. Además, ha tenido palabras de agradecimiento hacia el Ayuntamiento, que ha colaborado en la localización de locales en régimen de alquiler que pudieran adaptarse a las necesidades del Servicio.

Por su parte, el alcalde ha agradecido "la buena sintonía" entre la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Trebujena. "Fruto de esta buena colaboración es la inauguración de esta nueva oficina en el centro del pueblo", ha señalado Galán, que ha calificado las nuevas instalaciones de "modernas, adecuadas y accesibles", lo que facilitará a "los trebujeneros y trebujeneras una buena atención pública para la gestión de sus impuestos".

Según los datos del Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación, el año 2025 se realizaron en la unidad técnica tributaria de Trebujena más de 2.200 atenciones a la ciudadanía.

El SPRyGT gestiona por delegación del Ayuntamiento de Trebujena los asuntos relacionados con recaudación, tributos, inspección y sanciones de tráfico y tiene también la encomienda de gestionar en el municipio funciones en materia catastral.

La labor de este Servicio hizo posible el año pasado la recaudación para el Ayuntamiento trebujenero de cerca de 3,7 millones de euros, así como unos 12.700 euros en cargos procedentes de inspecciones y la gestión de unos 4.000 expedientes de sanciones de tráfico.

Las personas interesadas en recibir atención presencial en la oficina del Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria en Trebujena pueden solicitar previa en www.micitarecaudacion.es y llamando por teléfono al 856 940 262.