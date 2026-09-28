Diputación de Cádiz ofrece programas de orientación laboral y de creación de redes comunitarias en Medina

Una de las ctividades del programa Eracis en Medina. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Eracis+, que la Diputación de Cádiz está poniendo en marcha en áreas desfavorecidas de la provincia de Cádiz, ha ofrecido en Medina Sidonia diversas actividades que tienen como fin la orientación laboral, mejorar la empleabilidad y crear redes comunitarias de colaboración.

Según ha explicado la Diputación en una nota, entre estas iniciativas se cuentan el programa 'Actívate', el 'Desayuno comunitario' y 'Taller de musicoterapia', que se han venido celebrando durante el mes de septiembre.

Así, el primero de ellos, 'Actívate', consiste en una serie de sesiones presenciales donde las personas participantes han trabajado de forma práctica en acciones que mejoren su empleabildad y les permitan ser más competitivas en el mercado laboral.

Así se le ofrecen nociones para redactar su currículum vitae, y también abordaron cómo preparar una entrevista de trabajo, el acceso a la oferta formativa o el manejo eficaz de portales de empleo, entre otras nociones.

Por su parte, con la celebración de un desayuno comunitario y un taller de musicoterapia, se pretende la cohesión y fortalecimiento de la comunidad. 4Con ello se persigue mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y promover su plena integración, a través del trabajo en red con todas las entidades del entorno, con especial atención a las del tercer sector.

Por esta razón, el equipo Eracis+ de la Diputación de Cádiz, ubicado en los Servicios Sociales Comunitarios de Medina Sidonia, trabaja en colaboración con entidades como Cruz Roja, Avanti, La Espiga o La Espiral para fomentar la participación y la inclusión social en las zonas más vulnerables del municipio.

La Eracis+, Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, busca mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades en las áreas desfavorecidas, a través de itinerarios de inserción personalizados, siguiendo las directrices de la estrategia regional, ha recordado la Diputación.

Gestionada y coordinada por la Diputación de Cádiz en Medina y Puerto Serrano, está impulsada por la Junta de Andalucía y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus, para la inserción sociolaboral en zonas de especial vulnerabilidad.