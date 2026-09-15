Diputación de Cádiz otorga ayudas por más de 100.000 euros para el sector cultural de la provincia

Archivo - Vanesa Beltrán, diputada provincial de Cultura. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha señalado que mantiene firme su apuesta por el impulso de la cultura como motor de cohesión social, desarrollo económico y enriquecimiento del patrimonio cultural de la provincia y que en virtud de este compromiso acaba de conceder más de 100.000 euros (105.308 euros) en ayudas a asociaciones, gestores y entidades del sector creativo para el desarrollo de proyectos e iniciativas de índole cultural.

Según ha indicado en una nota, la resolución definitiva de esta convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Fundación Provincial de Cultura, de la que es responsable la diputada Vanesa Beltrán, ha sido publicada en el Tablón Digital de Edictos de la Diputación de Cádiz. A través de la misma se otorgan ayudas a un total de 42 entidades o profesionales.

Así a través de la línea 1 de la convocatoria, destinada a actuaciones para la dinamización cultural de las respectivas localidades beneficiarias, se han concedido 28 subvenciones para distintos colectivos de toda la provincia. La cuantía total destinada a estas ayudas asciende a 61.146 euros, con un máximo de 2.500 euros por proyecto.

Por su parte, en lo que respecta a la línea 2 de la convocatoria, para actuaciones y proyectos para el desarrollo del sector cultural y creativo de la provincia de Cádiz, se otorgan un total de 14 ayudas, que llegan como máximo a 4.000 euros por beneficiario. La suma total de las subvenciones concedidas en este apartado es de 44.161 euros.

Diputación ha recordado que la ejecución de los diferentes proyectos debe ser justificada como es preceptivo, así como que a la hora de seleccionarlos se ha valorado la calidad, la viabilidad y el impacto cultural de los mismos, así como su contribución a la promoción y difusión de la cultura en la provincia.

Con esta convocatoria se intenta beneficiar, por un lado, al tejido asociativo de la provincia de Cádiz, que desempeña un papel fundamental en la dinamización cultural y en la promoción de la participación ciudadana. Por otro lado, a profesionales de la gestión cultural y a las Industrias Culturales y Creativas (ICC), considerados un sector estratégico por su capacidad para generar propuestas innovadoras y contribuir al desarrollo económico y cultural del territorio, ha señalado la Diputación.