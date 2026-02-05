La Diputación de Cádiz pone los hoteles de Tugasa a disposición de los desalojados de Grazalema a causa del temporal

Calle convertida en río en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha puesto este jueves, 5 de febrero, los hoteles de Tugasa a disposición de las personas desalojadas del municipio de Grazalema por las consecuencias de la borrasca Leonardo, ya que las continuas lluvias de los últimos días han requerido la evacuación "preventiva, escalonada y ordenada" de los vecinos de la localidad, que ha sido anunciado durante la tarde por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Ante esta situación, la Diputación Provincial de Cádiz ha trasladado en un comunicado una nueva medida de emergencia para dar una solución habitacional "inmediata" a algunos de los 1.600 vecinos de Grazalema que tienen que abandonar sus hogares. En este contexto, Moreno había explicado que se trata de una medida "preventiva" ante la posibilidad de que hubiera algunos deslizamientos de tierra por la gran cantidad de agua acumulada y un acuífero "absolutamente colmado" que causaran "destrucción" de alguna calle o casa.

Así, la presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez, ha habilitado para estas personas las habitaciones de los hoteles de la red provincial de hoteles Tugasa, que gestiona la Diputación y que cuenta con un total de nueve establecimientos repartidos por toda la geografía gaditana y la mayoría --en concreto seis-- se localizan en la comarca de la Sierra.

Según ha detallado la presidenta, son precisamente los hoteles de la red pública en la comarca de la Sierra de Cádiz los que en principio se prestan con más facilidad a acoger a algunas de las personas desalojadas de Grazalema, por su cercanía con dicho término municipal.

Asimismo, Martínez le ha trasladado esta posibilidad al alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, añadiendo que, en cualquier caso, la red de hoteles de la Diputación está disponible para poder acoger a personas que tengan que abandonar sus casas a causa del temporal por indicación de las autoridades competentes en cualquier otro punto de la provincia.