Diputación de Cádiz pone en marcha 'Adopta un libro' para donar a la ciudadanía unas 300 publicaciones de sus fondos

La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha la iniciativa titulada 'Adopta un libro', que parte del Servicio de Protocolo de la Diputación y que habilitará a la entrada del Palacio Provincial un espacio con unos 300 ejemplares de libros, ilustraciones y CD procedentes del fondo de publicaciones de la propia Institución Provincial.

En una nota, ha señalado que es habitual que la Diputación de Cádiz promueva o participe en la edición de publicaciones, catálogos y material divulgativo relacionado con la provincia de Cádiz, así como que conserve algunos ejemplares para destinarlos a los fondos propios de la Administración provincial, así como para ofrecerlos como obsequio en visitas institucionales, culturales o escolares a la sede provincial.

Así, unos 300 ejemplares de ese fondo de publicaciones, que ahora se está renovando, se pondrán a disposición de la ciudadanía de forma gratuita a partir de este jueves 4 de diciembre. La iniciativa, titulada 'Adopta un libro', habilitará a la entrada del Palacio Provincial un espacio con libros, ilustraciones y CD procedentes de ese conjunto de bienes bibliográficos de la Diputación.

La idea es facilitar una segunda vida a estos ejemplares, así como fomentar la lectura y el conocimiento sobre la historia, la cultura y las tradiciones de las diferentes localidades de la provincia.

En este sentido, la Diputación ha señalado que se trata de ejemplares sobre temáticas tan diversas como naturaleza, deporte, historia, literatura, gastronomía o turismo, y siempre relacionadas con la provincia gaditana o alguno de sus 45 municipios. La mayoría de estas obras están editadas por el servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz, si bien también se incluyen títulos de otras entidades, que la Institución provincial ha incorporado a raíz de participar en congresos, intercambios y otras vías de colaboración.

Biografías de personalidades gaditanas, recetarios, recopilaciones de obras, ensayos históricos, láminas de dibujos, catálogos sobre la provincia, colecciones fotográficas y alguna que otra colección musical estarán disponibles para quien quiera disfrutarlas hasta el 8 de enero o hasta que se agoten los fondos.

El horario para acceder a este espacio, situado a la izquierda de la escalinata principal del Palacio Provincial, será de lunes a viernes de 11 a 14 horas y de 18 a 20,30 horas.