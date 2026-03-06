Diputación de Cádiz premia el compromiso con la corresponsabilidad del alumnado de Ubrique

Alumnado de Ubrique premiado en el concurso 'Mi familia es igualitaria', que convoca el Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

UBRIQUE (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La responsable de Igualdad y Diversidad de la Diputación Provincial de Cádiz, Susana Sánchez Toro, ha entregado en Ubrique diferentes premios a alumnado de centros educativos de la localidad por su buen hacer en el concurso de dibujo 'Mi familia es igualitaria', que convoca el Servicio de Igualdad de la institución provincial.

En el acto, celebrado en el IES Los Remedios, también han estado presentes el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, Alba María Gil Herrera, ha detallado Diputación en una nota.

Entre el alumnado premiado de Ubrique figuran Daniel Mancera Sánchez (CEIP Ramón Crossa), en la primera categoría; Manuela Gil Sánchez (CEIP Víctor de la Serna y Espina), en la segunda; y, en la tercera categoría, Aitana Gil Gómez y Frida Mansilla Calvente (CEIP Benafélix), Paula Sánchez Medinilla (CEIP Fernando Gavilán) y Paula Angulo García (CEIP Víctor de la Serna y Espina).

En la cuarta categoría ha sido reconocido Manuel Márquez González (CEIP Víctor de la Serna y Espina), y en la categoría de Educación Especial han resultado premiados Borja Naranjo García, Dayanna Salguero Solano y Dennis Zapata Fuentes (CEIP Ramón Crossa), así como Marbella Isabel Maldonado Mencias (CEIP Víctor de la Serna y Espina).

Asimismo, el jurado ha distinguido a los centros CEIP Benafélix y CEIP Ramón Crossa por su implicación en esta iniciativa.

El concurso 'Mi familia es igualitaria' tiene como objetivo fomentar entre el alumnado valores de igualdad y corresponsabilidad en el ámbito familiar, además de visibilizar la diversidad de modelos de familia existentes en la sociedad. A través del dibujo como herramienta educativa y de sensibilización, la iniciativa pretende promover un cambio cultural basado en la equidad entre las personas que integran las familias, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad de género.

En total, el certamen reconoce trabajos de estudiantes distribuidos en cinco categorías según edad y etapa educativa: alumnado de cinco años de Educación Infantil; primero y segundo de Primaria; tercero y cuarto de Primaria; quinto y sexto de Primaria; y una categoría específica para alumnado de Educación Especial.

Además de los premios individuales, también se reconoce a los centros educativos que se han destacado por favorecer la participar al alumnado en este concurso e inculcar sus valores.