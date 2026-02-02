Diputación de Cádiz presenta la quinta edición de Cádiz Vale Más y los bonos podrán solicitarse desde el día 23

Germánn Beardo en la presentación de Cádiz Vale Mas. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la institución, Germán Beardo, ha presentado la quinta edición del programa Cádiz Vale Más, que financia Diputación y que se desarrolla con la asistencia técnica de la Cámara de Comercio de Cádiz. Así, los consumidores podrán solicitar los bonos a partir de las 9 horas del 23 de febrero, rellenando el formulario habilitado para ello en la página web cadizvalemas.com y hasta que se agote la disponibilidad.

Según ha indicado en una nota, Diputación invertirá un total de 800.000 euros en bonos para que las personas usuarias puedan canjearlos en mercados de abastos, comercios y establecimientos de hostelería gaditanos previamente adheridos a la iniciativa.

Estos 800.000 euros se reparten entre 459.000 euros para municipios de más de 40.000 habitantes (aproximadamente, el 58% del presupuesto total) y 341.000 euros para municipios con menos de 40.000 habitantes (en torno al 42% sobre la financiación global).

Por su parte, el director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Cádiz, Manuel Álvarez, ha explicado que este reparto se ha realizado siguiendo un "criterio estadístico".

Los consumidores que puedan completar su solicitud recibirán cinco vales de diez euros cada uno que se permutan con el establecimiento a través de un código QR y que tendrán siete días para poder disfrutarlos. A este respecto, si hubiera bonos caducados tras esa primera semana por no haber sido utilizados en su plazo de siete días, la tanda de sobrantes volvería a ponerse a disposición de la ciudadanía a la siguiente semana.

Estos bonos funcionan en tramos de 20 en 20 euros, bonificando el 50% de la compra que realicen los usuarios. Así, su lema se resume en 'gasta 20 y paga 10' y se podrán utilizar indistintamente en los 45 municipios de la provincia de Cádiz, siempre que el mercado, comercio o establecimiento esté suscrito a la campaña.

Además, hay que tener en cuenta dos límites, como es que cada establecimiento tiene un cupo máximo de 800 vales, por lo que se recomienda a las personas usuarias verificar previamente la disponibilidad y estado del comercio, mercado o restaurante al que tengan previsto acudir en la web (cadizvalemas.com). El segundo límite es el del presupuesto máximo aportado para el grupo de municipios mayores de 40.000 habitantes (que tienen adjudicados 459.000 euros), y el presupuesto adjudicado de los municipios de la provincia de menos de 40.000 habitantes (de 341.000 euros para todos ellos).

Diputación ha señalado como dato de balance de la última edición que las cinco localidades en las que más vales se canjearon, de más a menos, fueron Cádiz, Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera, Rota y San Fernando, que entre todos aglutinaron más del 60% sobre el total de bonos utilizados en la provincia.

Diputación ha recordado que Cádiz Vale Más es un programa que nació para estimular el consumo en establecimientos de hostelería y comercios locales tras las restricciones derivadas de la pandemia del Covid y actualmente tiene como objetivo la reactivación de la economía local en etapas de menor demanda, los denominados 'periodos valle'. En este sentido, la fecha de la actual edición, a finales de febrero, se ha consensuado con el propio sector que, como ha detallado Germán Beardo, la consideraban "más útil".

Así, ha explicado que los representantes de los establecimientos consideraban que era preferible que los bonos no coincidieran con temporadas que tradicionalmente se asocian a mayor gasto (como puede ser la de Navidad). El objetivo de Cádiz Vale Más, en esta línea, es dinamizar la economía local.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Ángel Juan Pascual, ha destacado que esta iniciativa "une a las tres Cámaras de Comercio de la provincia", al igual que en ella van de la mano con las organizaciones CEC (Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz), Fedeco (Federación de Comercio de la provincia de Cádiz) y Horeca (Federación de Hostelería de Cádiz).

Diputación impulsa este programa en coordinación con las Cámaras de la provincia y la colaboración de las organizaciones profesionales Horeca y Fedeco. La Cámara de Comercio de Cádiz asume la asistencia técnica de la iniciativa, así como la administración de la plataforma técnica que la posibilita.

En este sentido, Manuel Álvarez, director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Cádiz, ha puesto el acento en la "trazabilidad" que el sistema informático permite de los vales, y ha añadido que "se audita el 100% de los vales" --quién los consume, dónde y en qué productos-- como ejercicio de seguimiento a los fondos públicos que aporta Diputación para la campaña.

Por su parte, los establecimientos que quieran participar en esta edición del Cádiz Vale Más tienen que cumplimentar el formulario habilitado al respecto en cadizvalemas.com desde este lunes hasta las 23:59 horas del miércoles 18 de febrero. La admisión, denegación o necesidad de subsanación se notificará en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

En esta convocatoria pueden participar mercados de abastos, comercios y negocios de hostelería que cumplan requisitos como tener presencia física en alguno de los municipios gaditanos; disponer de ordenador o teléfono móvil con conexión a Internet y terminal de cobro TPV (las siglas de Terminal Punto de Venta); o contar con una plantilla anual con un máximo de diez trabajadores por centro de trabajo, este último requisito es específico para los comercios.