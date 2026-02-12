Diputación de Cádiz programa un mes de Carnaval en toda la provincia con un circuito de agrupaciones

Vanesa Beltrán presentando el programa de Carnaval de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz vuelve a programar el Circuito de Carnaval para llevar, durante un mes, agrupaciones de todas las modalidades --coros, comparsas, chirigotas y cuartetos-- a todos los rincones de la provincia, según ha explicado la diputada Vanesa Beltrán

En una nota, Beltrán ha señalado que se trata "no sólo de un ciclo de actuaciones sino una apuesta de la Diputación por la vertebración del territorio a través de nuestra identidad más profunda".

Así, desde el sábado 14 de febrero hasta el día 14 de marzo se sucederán las actuaciones de coros, comparsas, chirigotas y cuartetos que han participado en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Gran Teatro Falla en los municipios con menor población y en las entidades locales autónomas.

En total, serán 47 poblaciones gaditanas las que podrán disfrutar de los grupos que previamente se han inscrito en el catálogo confeccionado por la Fundación Provincial de Cultura.

Vanesa Beltrán ha explicado que entre los objetivos fundamentales de este programa está la descentralización de la cultura. Así, se trata de "llevar el talento de las agrupaciones más allá de la capital, permitiendo que ciudadanía de toda la geografía gaditana disfrute de espectáculos de primer nivel sin tener que salir de sus localidades". El segundo objetivo es apoyar al tejido artístico, fomentando la contratación de agrupaciones y dinamizando la economía del sector cultural y, por último, con este programa se quiere reforzar la difusión del Carnaval de Cádiz como Bien de Interés Cultural (BIC

La calidad y variedad del programa, ha dicho la diputada de Cultura, está garantizada con la participación de agrupaciones de las cuatro modalidades oficiales, contando además con varios grupos que han pasado a la Gran Final de este viernes 13 de febrero.

Así, participan los coros 'La Carnicería', 'El Sindicato', 'Los Mentirosos' y 'La Viña del Mar'; las comparsas 'La Marea', 'Los Pájaros Carpinteros', 'Los carne-vale', 'Los invencibles', 'Los hijos de Cádiz', 'La Biblioteca', 'Los Fantasmas', 'El Hombre de Hojalata', 'La Palabra de Cádiz' y 'Los Trapos'; las chirigotas 'Los Robin', 'Los Camerún de la Isla', 'Una chirigota en teoría', 'Los Mohigangas', 'Las Eurovisivas', 'La Purga: los que no pasan', 'El Marqués de la Paguita' y 'L@s Quince en las Algas'; y el cuarteto '¡Que no vengan!'.