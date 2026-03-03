La Diputación de Cádiz promociona productos y cocineros gaditanos en seis ferias nacionales durante 2026

Empresas bodegueras de la provincia de Cádiz en la Barcelona Wine Week. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector alimentario y gastronómico de la provincia de Cádiz se va a promocionar a lo largo de este año 2026 con su presencia en seis ferias nacionales de la mano de la Diputación Provincial de Cádiz, a través de su Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico.

De esta manera, empresas de la provincia gaditana pertenecientes a los sectores gastronómico y alimentario se promocionarán en las ferias Salón Gourmets, Vinoble, Auténtica Premium Food y San Sebastián Gastronomika, tras participar en Madrid Fusión y en la Barcelona Wine Week.

Como ha explicado la Diputación en una nota, estas ferias consisten en eventos empresariales especializados que sirven de escaparate, de dimensión internacional en el caso de las seleccionadas por Planificación, para mostrar y comercializar productos en las alimentarias y el trabajo de cocineros de referencia cuando son de tipo gastronómico, una modalidad "muy conectada con el turismo".

En nombres propios, las muestras a las que Diputación ha previsto asistir junto a empresas de la provincia en lo que queda de año son Salón Gourmets, Vinoble, Auténtica Premium Food y San Sebastián Gastronomika. Estas se añaden a las dos a las que ya ha acudido en lo que va de año, entre enero y febrero, como han sido Madrid Fusión y Barcelona Wine Week.

La próxima cita será Salón Gourmets, que se celebrará del 13 al 16 de abril en el recinto Ifema de Madrid. Se trata de una feria de alimentación y bebidas de alta gama que, según su organización, es líder a nivel europeo en su sector. La pasada edición, en 2025, contó con más de 2.000 expositores y con participantes procedentes de 90 países. Este año cumplirá su edición número 39.

A ella le seguirán las convocatorias de Vinoble, el Salón Internacional de los Vinos Nobles, del 30 de mayo al 1 de junio en Jerez de la Frontera (Cádiz); Auténtica Premium Food del 14 y 15 de septiembre en Sevilla, una feria centrada en el origen de los productos, la sostenibilidad y la salud; y San Sebastián Gastronomika, un congreso anual que reúne a destacados chefs y expertos en gastronomía de todo el mundo, que tendrá lugar en la ciudad vasca a principios de octubre.

Para articular la participación de Diputación en estos eventos se cuenta con el apoyo de entidades colaboradoras como la Cámara de Comercio de Jerez, el Centro Europeo de Empresas e Innovación Bahía de Cádiz, la Fundación Osborne y otras entidades.

Cabe apuntar que el Área de Planificación de la Diputación de Cádiz ha acudido a Barcelona Wine Week para promocionar los vinos gaditanos que cuentan con la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Vinos de la Tierra de Cádiz' (VdT Cádiz).

Dicho distintivo engloba a los producidos en la provincia, incluyendo a una amplia gama de los denominados vinos tranquilos --blancos, tintos y rosados-- y vinos de aguja.

En concreto, cinco bodegas gaditanas han asistido a la cita este año junto a Diputación, como son las bodegas Tesalia y Huerta de Albalá, ambas de Arcos de la Frontera, las bodegas Santiago Jordi y Miguel Domecq, de Jerez de la Frontera, y Bodegas Forlong, ubicadas en el término municipal de El Puerto de Santa María.

En esta ocasión, Diputación ha contado con la Cámara de Comercio de Jerez como entidad colaboradora para la acción.