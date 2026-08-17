Diputación de Cádiz publica la lista definitiva de preseleccionados y suplentes del programa formativo Empleo Cerca

Archivo - Andrés Clavijo, diputado de Fondos Europeos, Fomento y Empleo de la Diputación de Cádiz, en el pleno. ARCHIVO. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), ha publicado en el Tablón de Anuncios y en la web del IEDT la relación definitiva de las personas que han sido preseleccionadas para participar en los itinerarios formativos del programa Empleo Cerca.

Las listas incluyen también a las personas que han quedado en situación de reserva por cada una de las acciones previstas, como ha indicado la Diputación en una nota.

Las personas seleccionadas disponen hasta el 4 de septiembre para aceptar la condición de destinataria y remitir la documentación requerida. No cumplimentar este trámite en el plazo establecido supondrá la consideración de renuncia a participar en el itinerario para el que la persona ha sido seleccionada, tal y como se ha advertido.

La fecha prevista para el inicio de la totalidad de las acciones formativas se sitúa entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, aunque podría haber modificaciones derivadas de necesidades organizativas.

El proyecto Empleo Cerca de la Diputación tiene como objetivo mejorar el acceso al mercado laboral de personas en situación de desempleo o de vulnerabilidad, ofreciendo itinerarios formativos destinados a capacitar en el desempeño de trabajos con alta demanda laboral, como hostelería, administración y comercio.

En el desarrollo de la iniciativa se priorizan acciones en zonas urbanas desfavorecidas y municipios con menos de 5.000 habitantes.

El proyecto, que supone una inversión de más de 9,6 millones de euros, se cofinancia con una ayuda del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y fondos propios de la Diputación de Cádiz.