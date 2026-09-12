Detenido por atropellar mortalmente a un hombre en la feria de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) en una reyerta

Archivo - Agentes de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este sábado a un hombre como presunto autor de un atropello que acabó con la vida de un segundo implicado tras una discusión, que posteriormente derivó en una reyerta, durante la celebración de la Feria de Septiembre del municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan 2026.

Según han informado fuentes del Cuerpo a Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 6,00 horas de la madrugada de la presente jornada.

Los primeros indicios de la investigación apuntan a que los hechos habrían sucedido a raíz de una discusión entre dos personas y una tercera que, posteriormente, derivó en una reyerta.

Esta última habría accedido a un vehículo e intentado atropellar a las otras dos implicadas, si bien una de ellas consiguió esquivar el vehículo.

La otra, no obstante, fue alcanzada y falleció en el acto, a consecuencia del impacto. Al conductor del vehículo, presunto autor de los hechos, se le atribuye un delito de homicidio doloso.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lebrija.