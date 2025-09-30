Diputación de Cádiz realiza mejoras en el firme de 29 carreteras conforme a una inversión de 2,5 millones de euros

El diputado provincial Javier Bello en las obras acometidas en la carretera del Poblado de Doña Blanca en El Puerto. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha señalado que ha iniciado un nuevo plan de mejoras en el firme de las carreteras provinciales, con lo que renovará el asfaltado en 29 vías que inciden en todas las demarcaciones de la red conforme a una inversión de 2.556.551 euros que asume el Área de Cooperación.

Según ha explicado en una nota, esta cifra se corresponde con el presupuesto presentado por la firma adjudicataria de esta intervención --Probisa Vías y Obras SLU--, tras resolverse su licitación pública.

Asimismo, ha señalado que la selección de carreteras destinatarias de esta inversión se ha determinado según la intensidad media diaria que soportan, prevaleciendo las vías que registran mayor tráfico. Además, "se opta por los tramos más deteriorados que no pueden repararse con el trabajo habitual de las Brigadas de Diputación", según ha precisado el diputado provincial Javier Bello, que ha añadido que "el refuerzo de la seguridad vial" es la máxima que permite definir el contenido de estos programas.

Así, el plan propiciará la renovación del firme de los tramos afectados, el saneo de blandones, la incorporación de una nueva capa de rodadura, así como la señalización vertical y horizontal que se precise. La intervención comenzó el 24 de septiembre y ya se ha actuado en la CA-4107 de Torrecera-Paterna, en la CA-3200 de El Pedroso II (de acceso a Paterna) y en la CA-3106 en el núcleo de Doña Blanca de El Puerto de Santa María.

En este sentido, ha indicado que por delante se avecinan tres meses de trabajo para mejorar las calzadas del resto de vías programadas, ya que el plan de asfaltado de Diputación renovará tramos de la CA-3102 (Macharnudo), en Jerez; CA-3106 (Doña Blanca) en El Puerto de Santa María;CA-3107 en Jerez; CA-3108 (Lomopardo) en Jerez; CA-3109 (El Portal-A381); CA-3110 (La Ina I), Jerez;CA-3113 (Pto Real-La Ina); CA-4102 (Las Mesas), Jerez; CA-4107 (Torrecera-Paterna); CA-6104 (Arcos-Algar); y CA-6107 (Algar-El Bosque).

Igualmente, se intervendrá en la CA-6102 (Bornos-Espera); CA-8102 (Prado Rey-Zahara); CA-9101 (Olvera-Coripe); CA-9102 (Acceso Olvera); CA-9113 (Gastor-Setenil); CA-9115 (Alcalá del Valle -Cañete); CA-9120 (Setenil-Torre Alháquime); CA-9122 (Puerto del Monte), en Setenil; CA-9123 (Gaidovar), en Grazalema; CA-7201 (Acceso a Facinas), Tarifa; CA-8200 (San Pablo-San Martín), en Jimena y San Martín del Tesorillo; CA-8202 (Bolonia), Tarifa; CA-9210 (Santuario), Tarifa; CA-3200 (Pedroso II), Paterna; CA-3206 (Pago del Humo), en Chiclana; CA-6200 (Alcalá-Paterna), en Alcalá de los Gazules; CA-3208 (Pago del Zorro), en Conil; y en la CA-4202 (Espigón de Conil).

Finalmente, Diputación ha recordado que más allá de esta intervención, también desde el Área de Cooperación licita actualmente un plan de mejora de la señalización y defensa de las carreteras de la red provincial al que destina una inversión que supera el millón de euros.