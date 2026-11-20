La responsable de Cooperación Internacional de la Diputación de Cádiz, Ana Moreno, en un encuentro con universitarios becados para participar en programas de cooperación internacional. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Cooperación Internacional de la Diputación de Cádiz, Ana Moreno, se ha encontrado con el alumnado participante en proyectos de cooperación al desarrollo para conocer de primera mano sus vivencias y aprendizajes tras esta experiencia.

La Diputación de Cádiz ha apuntado al respecto que ha becado a 12 alumnos y alumnas de la Universidad de Cádiz (UCA) para que participen en estos proyectos de cooperación, colaborando en varias iniciativas lideradas por distintas ONG en estancias fijadas entre los meses de julio y septiembre.

Ocho de estas personas han prestado asistencia distribuidos entre tres acciones. Una de ellas ha sido con la asociación Museke, con la que han colaborado tres alumnas para reforzar un programa de ocio y tiempo libre para niños y niñas en Ruanda.

Otra de las actuaciones que ha acogido a tres cooperantes procedentes de este programa ha sido de apoyo y refuerzo escolar a personas usuarias en Kenia, impulsado por la Fundación Centro Tierra de Todos. La tercera actuación ha consistido en trabajar junto a la organización Médicos por Iberoamérica (Ibermed) en un consultorio médico con familias indígenas en Guatemala.

En este 2026, se ha incorporado como novedad al programa la figura del "alumnado-embajador", estudiantes con experiencia previa en estas acciones a los que se les da la oportunidad de volver a una actuación en la que ya participaron y con la que hayan mantenido el contacto.

En este caso han sido cuatro las alumnas que han asistido a Guatemala dentro de esta modalidad, de la mano de la asociación Paz y Bien como contraparte en aquel país.

Varias de estas personas becadas han participado en una sesión formativa en el Palacio Provincial de Diputación tras el regreso de sus estancias en el exterior. La jornada ha estado impartida por el experto Fernando Monsalve, y ha contado con la presencia de la diputada Ana Moreno, que ha trasladado su agradecimiento a todas las personas implicadas en la iniciativa.

La Diputación ha valorado este programa que aúna a tres agentes: Universidad, Administración Pública y personas cooperantes, destacando entre los objetivos que persigue con su apoyo el sensibilizar al alumnado y lograr un mayor impacto en la ciudadanía de las estrategias en cooperación internacional de la institución provincial.

La técnica de la Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la UCA, Esther Puertas, ha explicado que la fase concreta del programa posterior al retorno aborda, a su vez, tres ejes fundamentales: la gestión de las emociones, la consolidación del aprendizaje y su evaluación.

Como evento de cierre, el próximo 10 de diciembre, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, se celebrarán en el Campus que la Universidad tiene en Jerez las III Jornadas de Voluntariado Internacional 'UCA-Diputación de Cádiz-Banco Santander'. La cita está planteada como un espacio abierto para conocer la labor de las entidades participantes y las vivencias del alumnado en este campo, y se desarrollarán desde las 10,00 horas hasta las 20,30 horas.

Las alumnas-embajadoras que han viajado a Guatemala en el marco del programa conjunto entre Diputación y la Universidad de Cádiz impartirán un taller centrado en el empoderamiento de las mujeres en Guatemala. Asimismo, están previstas sesiones ofrecidas por algunas de las ONG colaboradoras.