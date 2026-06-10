Diputación de Cádiz reivindica la memoria de las víctimas del terrorismo como símbolo de libertad y convivencia

Inauguración del Congreso Internacional 'Terrorismo, Seguridad y Prisión' en Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz acoge hasta el viernes 12 de junio el Congreso Internacional 'Terrorismo, Seguridad y Prisión', donde Diputación de Cádiz, una de las instituciones que colaboran con la Asociación de Estudios sobre Seguridad, Terrorismo e Inteligencia (Asesti) y la Guardia Civil en la organización del Congreso, ha reivindicado la memoria de las víctimas del terrorismo como símbolo de libertad y convivencia.

Según ha indicado en una nota, se trata de la tercera edición de una cita que este año llega marcada por la dedicatoria a la memoria de las víctimas del terrorismo. Durante las tres jornadas del Congreso serán más de 400 los asistentes y en torno a 30 los ponentes que van a contribuir con su conocimiento a profundizar en un análisis riguroso del terrorismo y su impacto en el ámbito penitenciario.

El vicepresidente primero de la institución provincial, Juancho Ortiz, ha intervenido en el acto inaugural, junto a otras autoridades como el alcalde de Cádiz, Bruno García, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Luis Martín Velasco, y el presidente de Asesti, Juan Manuel Albaiceta.

Juancho Ortiz ha centrado su discurso en la importancia de este Congreso por su capacidad para reunir a especialistas de distintos ámbitos con el objetivo común de comprender mejor un fenómeno complejo y cambiante. "El terrorismo y los extremismos violentos adoptan nuevas formas, aprovechan los avances tecnológicos y trascienden fronteras, por lo que la respuesta debe ser igualmente global, coordinada y basada en el conocimiento", ha dicho.

El vicepresidente primero ha manifestado el compromiso de la Diputación por iniciativas como esta, que promueven espacios de encuentro que favorecen el entendimiento, la prevención y la construcción de respuestas eficaces frente a las amenazas que afectan a las sociedades democráticas.

Pero además, ha reivindicado la necesidad de recordar a quienes han sufrido las consecuencias más devastadoras del terrorismo: las víctimas y sus familias, a quienes "les debemos verdad, memoria, dignidad y justicia". "Su recuerdo no es únicamente un ejercicio de reconocimiento, es también una obligación democrática, las víctimas representan la defensa de los valores de libertad y convivencia frente a quienes pretendieron imponer el miedo y la violencia", ha añadido.

El programa del congreso en esta jornada inaugural incluye tres mesas de debate: 'Contexto actual del fenómeno del terrorismo y los extremismos violentos', 'Visión internacional penitenciaria en la lucha contra los extremismos violentos' y el vídeo fórum 'Víctimas y terroristas en el cine español'.