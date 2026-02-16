Diputación de Cádiz resalta actuaciones en carreteras para evitar el aislamiento de municipios en la sierra

La presidente de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, visita la localidad de Alcalá del Valle, junto a su alcalde, Rafael Aguilera (1i), para interesarse por los daños y necesidades del municipio que el tren de borrascas ha provocado en la zona. - Nacho Frade - Europa Press

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha explicado que "la prioridad" de la institución provincial durante el reciente tren de borrascas que ha asolado la provincia en febrero ha sido la de articular inversiones para actuaciones en carreteras que garantizara que ningún municipio de la sierra se quedase aislado como consecuencia de los destrozos del temporal.

Martínez ha acudido este lunes a dos de los municipios de la sierra gaditana severamente afectados por el reciente tren de borrascas, como son Torre Alháquime y Alcalá del Valle, donde ha recorrido distintos puntos "especialmente dañados" por estos temporales, ha indicado la Diputación en una nota.

En ambos, ha estado acompañada por Pedro Barroso, alcalde de Torre Alháquime, y Rafael Aguilera, alcalde de Alcalá del Valle. También ha participado en la visita el responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación, Antonio Aragón.

La institución provincial empezó a adoptar medidas de emergencia desde el mismo 4 de febrero, cuando comenzó la etapa "más dura" del tren de borrascas en Cádiz, que por el momento han supuesto una inversión global de unos 2,1 millones de euros en lo relativo a las carreteras provinciales mediante el procedimiento de emergencia.

Esta financiación ha permitido, entre otras acciones, la movilización de efectivos profesionales y maquinaria especializada. Toda esta cuantía ha repercutido en las comunicaciones de la comarca de la sierra, al igual que en el resto de vías de la red provincial, aunque hay partidas específicas para esta zona. Como ejemplo se ha indicado que hay una cuantía de 53.215 euros para obras urgentes en la sierra y otra de 230.385 euros para reparar calzadas.

Diputación ha señalado que ahora mismo las comunicaciones de Torre Alháquime son posibles a través de la vía CA-9106. Esta carretera se vio afectada por varios corrimientos de tierra hace algunos días, y aunque tuvo que clausurarse al tráfico, pudo restablecerse a la circulación por el trabajo de las Brigadas de Carreteras de Doputación y de la maquinaria y efectivos contratados por el Área de Cooperación mediante el procedimiento de emergencia.

Precisamente, el acondicionamiento de esta vía fue la primera actuación que Diputación hizo con estos contratos de emergencia. A finales de la semana pasada se estuvieron descargando taludes --pendientes o desniveles-- en esta carretera CA-9106 para estabilizar más la vía, así como se reforzó la señalización en la zona.

En estos momentos se trata del único enlace que permite la conexión viaria de Torre Alháquime, mientras que, por el contrario, las vías CA-9108 (Romaila) y la CA-9120 (Setenil-Torre Alháquime) están con cortes al tráfico total o parcialmente-.

En el caso de Alcalá del Valle, el acceso a la localidad está garantizado a través de dos carreteras de la red provincial: la CA-9119, que conecta con el término de Setenil, y la CA-9115, de Cañete, que enlaza con la provincia de Málaga.

Una tercera vía provincial, la CA-9107 de Lora, ha sufrido un deslizamiento de ladera en el punto kilométrico 0,5. Se trata de un daño severo cuya reparación requerirá un proyecto específico.

Por el momento, la carretera de Lora está contemplada en el Plan de Carreteras 2025-2027 de Diputación, con una inversión estimada de 1,8 millones de euros, tratándose su arreglo de una reivindicación desde hace años por parte de su Ayuntamiento.

Otra de las comunicaciones viarias con Alcalá del Valle, la autonómica A-7276, también está restringida al tráfico entre los puntos 11 al 15, ya en las inmediaciones del casco urbano, por lo que son las carreteras de Diputación las que evitan el aislamiento de la población.

RECONOCIMIENTO DE ZONAS AFECTADAS POR LOS TEMPORALES

La llamada carretera de Lora ha sido uno de los puntos que han visitado Almudena Martínez y Antonio Aragón junto al alcalde alcalareño.

La presidenta ha resaltado la importancia de esta vía para "el acceso, la conexión y la economía del municipio", por lo que es necesaria su puesta en funcionamiento "lo más pronto posible".

También han estado en la avenida de Andalucía, donde hay 120 personas desalojadas por peligro de derrumbe de una ladera. Aquí, un equipo de geólogos ha estudiado la situación sobre el terreno.

Aguilera ha agradecido la coordinación institucional durante los peores momentos de los temporales para "proteger la seguridad de las personas". No obstante, ha advertido que "una vez que ha salido el sol, con la luz, hemos visto que nuestros pueblos están reventados" por lo que "ahora es el momento de que las administraciones estemos a la altura de las circunstancias y de dar una respuesta rápida a la ciudadanía".

El Ayuntamiento de Alcalá, ha asegurado el alcalde, ha solicitado al Gobierno de España la declaración de la sierra de Cádiz como zona catastrófica, al tiempo que ha apremiado sobre "la necesidad de buscar conexiones eficaces para dar salida a la producción agraria del municipio", especialmente del espárrago verde.

En el caso de Torre Alháquime, la presidenta y el diputado de Asistencia a Municipios han comprobado los daños provocados por la crecida del río Guadalporcún en la zona baja de la localidad, donde se localizan la piscina, el colegio, el campo de fútbol y varias cooperativas. En la calle Arenal también se han producido desprendimientos.

Además, han visitado la carretera CA-9120, totalmente cerrada al tráfico. Esta vía es "esencial" para el pueblo porque comunica con la vecina Setenil y enlaza con el hospital de referencia en la comarca, el de Ronda.

La presidenta ha expresado al alcalde de Torre Alháquime, Pedro Barroso, el apoyo al municipio por parte de la Diputación en forma de movilización de recursos económicos y humanos, apoyo que también se está haciendo llegar al resto de localidades afectadas por los temporales en la zona de la sierra, la campiña de Jerez y el Campo de Gibraltar.