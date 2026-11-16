La Diputación de Cádiz respalda la Ecomaratón La Donaira, que destina el 10% de lo recaudado a causas medioambientales

El vicepresidente segundo de Diputación y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de esta institución, Javier Vidal, la alcaldesa de El Gastor, Isabel Moreno, y el director técnico de la Ecomaratón, Jorge Sánchez. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de esta institución, Javier Vidal, ha presentado la séptima edición de la Ecomaratón La Donaira, una prueba que se celebra como un hermanamiento entre los municipios de El Gastor y Montecorto, así como de conexión con la naturaleza y que destina el 10% de lo recaudado a causas medioambientales.

Las 500 plazas disponibles para disputar esta prueba el próximo sábado 21 de noviembre se agotaron hace dos meses, como ha informado la Diputación de Cádiz en una nota.

Como explica la organización, el cupo es limitado por decisión propia, aclarando que es para "proteger el terreno que se atraviesa".

El recorrido de esta Ecomaratón une los municipios de El Gastor (Cádiz) y de Montecorto (Málaga), así como la finca de La Donaira, un recinto de 700 hectáreas que combina un pequeño hotel de nueve habitaciones con un proyecto agrícola y ganadero regenerativo. Está ubicada en plena naturaleza, en el límite entre las provincias malagueña y gaditana, dentro del entorno de la Sierra de Grazalema.

La mayoría del trayecto trascurre por los parajes de esta finca que, en palabras de Javier Vidal, se trata de un espacio "maravilloso".

El pico más alto que se alcanzará durante la prueba es el Malaver, con 1.122 metros. Las modalidades son una trail --carrera por la naturaleza-- de 25 kilómetros, una trail de 15 km, un senderismo de 12 km no competitivo y una carrera infantil, con el objetivo de promocionar este deporte entre los más pequeños.

Tanto la salida como la llegada están fijadas en la plaza de Andalucía de El Gastor.

Como en las ediciones anteriores, la Ecomaratón destina el 10% de lo recaudado a causas medioambientales. Este año la beneficiaria será la Asociación Parque de La Galia, formada por vecinos de Ronda (Málaga).

Desde hace dos años, este grupo de voluntarios, en su mayoría personas mayores, ha conseguido recuperar el parque. Con su trabajo han transformado la zona en un espacio verde para que pueda beneficiarse de ella toda la ciudadanía, como se ha detallado al respecto.

Entre las novedades de este 2026, los ganadores de cada modalidad recibirán como trofeo un madroño, un premio "vivo" que simboliza la filosofía de la carrera, "Correr para cuidar el territorio que se recorre", como han asegurado desde La Donaira.

La organización ha indicado que el madroño es la planta de la que depende la mariposa conocida como 'mariposa del madroño' o 'bajá de dos colas', una de las mariposas más grandes de Europa.

Asimismo, la Ecomaratón contará con un espacio de concienciación medioambiental para los más pequeños. Junto al servicio de ludoteca, para niños y niñas desde los 4 años, se organizarán talleres que acercan de forma lúdica el cuidado de la naturaleza, la biodiversidad y el entorno.

La entidad organizadora ha subrayado que esta iniciativa es posible gracias a una red de patrocinadores y colaboradores, donde la Diputación de Cádiz y la compañía Columela son los patrocinadores principales de esta edición. Columela llevará a la meta una food truck en la que elaborará pizzas artesanas.

Los Ayuntamientos de El Gastor y Montecorto despuntan también como colaboradores, y la organización ha reconocido de manera significativa a sus voluntarios, explicando que la carrera cuenta con unos 30, y que "sin ellos no sería posible".

La alcaldesa de El Gastor, Isabel Moreno, ha invitado a todas las personas interesadas a que se acerquen para disfrutar el ambiente que genera y el entorno natural, de manera que se puedan conocer los parajes por los que discurre, a pesar de que las inscripciones para concurrir en las pruebas estén cerradas porque "va más allá de lo deportivo".

Sobre La Donaira se ha explicado que pertenece al término municipal de Montecorto, en la provincia de Málaga, pero que su acceso más frecuente se realiza desde el municipio gaditano de El Gastor.

La sostenibilidad es el principio que guía la filosofía del proyecto, en el que los caballos desempeñan un papel protagonista. Es un eco-retiro, granja ecológica y yeguada de caballos lusitanos situada en la Serranía de Ronda, junto a El Gastor.

En sus 700 hectáreas combina un pequeño hotel de nueve habitaciones con un proyecto agrícola y ganadero regenerativo, produce cerca del 90% de lo que sirve en su mesa, funciona con energías renovables y alcanza un 90% de autosuficiencia, sin plásticos y con compostaje biodinámico.

La finca cuenta con un jardín medicinal de 350 especies y protege la vaca pajuna, una raza autóctona en peligro de extinción.

Desde 2005 cría caballos lusitanos en libertad, con una cabaña de unos 90 ejemplares, y aplica una doma natural y una doma clásica respetuosas con el animal.