Diputación de Cádiz señala que trata de reabrir a la mayor brevedad posible la carretera de Pajarete

El diputado provincial de Cooperación, Javier Bello, en la carretera de Pajarete. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, se ha desplazado al término municipal de San José del Valle para comprobar el estado de la carretera de la red provincial CA-5200, Pajarete, que actualmente está siendo sometida a obras de emergencia para reabrirla a la mayor brevedad posible. Esta vía se encuentra cortada desde el 5 de febrero entre el kilómetro 12 y el 14 por deslizamiento de tierras en el kilómetro 13,2.

En este sentido, en una nota, la Diputación ha recordado que como fruto de las persistentes lluvias entre los días 16 de enero y 7 de febrero fue cortada ante la aparición de daños que comprometen la seguridad para circular. Por ello, el Servicio de Vías y Obras emitió informes para la declaración de emergencia para la citada vía y la realización de obras que han sido adjudicadas a la empresa Firmes y Carreteras por una cantidad que supera los 300.000 euros.

Estas obras comenzaron hace dos semanas y el diputado ha podido comprobar que se desarrollan a buen ritmo, ha señalado la Diputación, que ha añadido que actualmente la prioridad es poder reabrir al tráfico la carretera a la máxima brevedad posible, aunque sea a través de un paso provisional, hasta que se logre consolidar el terreno y poder restablecer las condiciones normales, sobre todo para que las personas que tienen que acceder a sus viviendas en esa zona no tengan que dar el rodeo al que actualmente están obligados a causa del corte. Se espera que este paso provisional pueda habilitarse en el corto plazo.

Las obras van a actuar sobre la estructura de la plataforma para restablecer las condiciones iniciales de la vía y recuperar la normalidad del tráfico. Esta operación incluye hacer excavaciones, perfilar taludes, la colocación de un muro de escollera para sostener el terraplén y la recuperación del cimiento de la calzada, así como la ejecución de un terraplén y un pedraplén con filtro separador, la colocación de zahorra artificial, la ejecución de una barrera de seguridad, de una cuneta, la consolidación de la tierra y la señalización de la vía.

El plazo de ejecución de las obras se estima en tres meses, que servirán para buscar soluciones al deslizamiento del talud de terraplén con hundimiento de parte de calzada, en un tramo de 30 metros en el punto kilométrico 13,2, con el consiguiente riesgo inminente para la seguridad del usuario por la posibilidad de que el terreno existente siga deslizándose. Hay indicaciones desde el inicio de la vía de dicho corte para advertir a quienes pilotan los vehículos, ha señalado la Diputación.