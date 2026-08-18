Diputación de Cádiz supervisa la reparación de carreteras de acceso a Torre Alháquime dañadas durante las borrascas

El responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, junto al alcalde de Torre Alháquime, Pedro Barroso, visitando las obras que ejecuta la Diputación en las carreteras de acceso dañadas durante las pasadas borrascas. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

TORRE ALHÁQUIME (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, ha comprobado los resultados de las intervenciones que se están ejecutando en las tres vías de acceso al término municipal de Torre Alháquime, todas adscritas a la red provincial y que se vieron dañadas en los pasados temporales de enero y febrero.

En concreto, se está llevando a cabo la reparación de las carreteras CA-9106 y CA-9108, que comunican con la autonómica A-384, y la CA-9120 que enlaza con Setenil, ha indicado la Diputación en una nota.

Para la reparación de los daños y la restitución de la vialidad de las mismas, Diputación ha invertido 3.253.950 euros a través de dos contratos suscritos mediante el procedimiento de emergencia.

En la CA-9106, en apenas medio kilómetro (del punto 2,450 al 2,920), se registraron dos deslizamientos del carril exterior ocasionados por la pérdida de sustento de la plataforma, así como la rotura de sistemas de drenaje y el aterramiento de las cunetas. En la CA-9108, aneja al arroyo Romaila, se reprodujeron daños similares como consecuencia de la crecida de dicho cauce y su devastador efecto en muros de escollera, terraplén y obras de drenaje.

La reparación de estas dos carreteras fue contratada a la empresa Canteras de Almargen conforme a un presupuesto de 950.192 euros (IVA incluido).

Esta intervención propició inicialmente la retirada de los materiales desprendidos en taludes y cunetas, la posterior estabilización de las plataformas mediante la compactación de los muros de escollera y la restitución del drenaje.

En febrero, en lo peor del tren de borrascas, "una de las prioridades de Diputación fue evitar que ninguna población quedara incomunicada", tal como ha señalado Javier Bello. Esa consigna motivó que "se redoblaran esfuerzos" por parte de las brigadas de carreteras de la institución provincial y se contrataran efectivos y maquinaria de empresas externas.

De esta manera, se logró, en el caso de Torre Alháquime, recuperar el tráfico en la CA-9106. Similar procedimiento se llevó a cabo en otras vías provinciales para evitar la incomunicación de Grazalema o de Alcalá del Valle.

Durante su estancia en Torre Alháquime, junto al alcalde Pedro Barroso, el diputado provincial ha revisado las obras que aún se emprenden en la CA-9120 pero que no impiden que se pueda circular por esta vía, que sufrió la crecida del río Trejo.

La fuerza del agua ocasionó la rotura de un muro de escollera en el punto kilométrico 1,800, dos deslizamientos de ladera, el socavamiento del talud en uno de los estribos del puente sito en el punto 4,100, roturas totales y parciales de la plataforma, así como importantes destrozos en el drenaje de las cunetas.

La reparación en esta vía, que enlaza con Setenil y ejecuta la empresa Eiffage Infraestructuras, incluye la restitución de los muros que sustentan la plataforma a través de pantallas de micropilotes, además de una mejora en profundidad de los sistemas de drenaje y la reconstrucción de la calzada.

Diputación ha destinado a estas obras 2.303.758 euros (IVA incluido).