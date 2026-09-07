Diputación de Cádiz se vuelca con el flamenco de la mano de la Federación de Peñas de la provincia

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, junto al presidente de la Federación, Enrique Morales, el alcalde de Trebujena, Ramón Galán. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La relación entre la Diputación de Cádiz y la Federación de Peñas Flamencas de la provincia va a propiciar un año más una serie de programas y actividades que llenarán entre los meses de septiembre y noviembre con este arte jondo en todos los rincones de la provincia.

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, ha presentado estas previsiones en un acto en el que le han acompañado el presidente de la Federación, Enrique Morales, el alcalde de Trebujena, Ramón Galán, y diferentes representantes de peñas y colectivos, como ha indicado la institución provincial en una nota.

Javier Vidal ha reafirmado la "apuesta de años" de la Diputación por el flamenco, un arte "vivo y que está creciendo". Para ello, ha continuado, se colabora con la Federación de Peñas, para "dar el lugar que se merece a una manifestación cultural que es Patrimonio de la Humanidad y en particular de nuestra provincia".

En nombre de la Federación de Peñas, su presidente, Enrique Morales, ha aportado información detallada sobre cada uno de los programas presentados. Por un lado, el 25 y 26 de septiembre se celebrará la octava edición del Día del Flamenco en la provincia de Cádiz. Serán dos jornadas con recitales repartidos por peñas de toda la provincia.

Así, el 25 habrá espectáculos en Algeciras, Algodonales, San Fernando, La Barca de la Florida, Rota, Cádiz y Jerez por partida doble. Y el 26 las actuaciones se llevarán a cabo en San Roque, Olvera, Medina Sidonia, Bornos, Paterna, San Fernando, Trebujena y Jerez, que contará con cuatro citas diferentes.

También llega a la octava edición el Aula de Flamenco para niños y jóvenes 'Los colores del flamenco', una iniciativa ya consolidada que pretende acercar este arte a las generaciones más jóvenes. Para ello, escolares de la provincia asistirán a las sesiones diseñadas por TEJ Producciones y que contarán con la presentación de Don Compás.

En total serán 19 las representaciones que se ofrezcan en peñas de hasta 17 localidades gaditanas, como son Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Jerez de la Frontera, Trebujena, Guadalcacín, Barbate, Vejer de la Frontera, Medina Sidonia, Los Barrios, Jimena de la Frontera, Bornos, Alcalá del Valle, Olvera, Algodonales, Algeciras y San Fernando. Este programa se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre.

Enrique Morales ha aportado datos significativos que demuestran "el éxito" de esta iniciativa, por la que ya han pasado 30.000 estudiantes de 176 centros educativos desde su creación en 2019.

Todos ellos podrán seguir conociendo de cerca qué son y cómo funcionan las peñas y cuáles son las características de los distintos palos del flamenco. Lo harán de forma "amena y didáctica", con una combinación de títeres, teatro y flamenco.

Por último, en la programación de este 2026 tendrá un especial protagonismo la localidad de Trebujena, ya que será allí donde se celebre el VII Encuentro Provincial de la Federación de Peñas Flamencas de la provincia de Cádiz.

Será el 3 de octubre y contará con un reconocimiento a la Peña Flamenca La Trilla por su 50 aniversario y un recital a cargo de Luis 'El Zambo', Esmeralda Rancapino y Enrique Afanador al cante.

Tanto el acto protocolario como la representación se llevarán a cabo en el Teatro Municipal José Manuel Valderas García. A continuación, se celebrará la tradicional convivencia de peñas de la provincia.

El alcalde de Trebujena, Ramón Galán, ha manifestado que es necesario poner en valor la labor que hacen en toda la provincia las peñas "por algo tan nuestro como es el flamenco", y ha tenido palabras de especial reconocimiento para la Peña La Trilla en su cincuenta aniversario.