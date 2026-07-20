Diputación comienza las obras de consolidación del IES Rosario y "salda una deuda histórica con Cádiz"

Almudena Martinez, Bruno Garfcia, Juancho Ortiz y José Manuel Cossi en la visita al inicio de obras del IES Rosario en Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, junto al vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz y el teniente de alcalde de Urbanismo y diputado provincial de Vivienda, José Manuel Cossi, han visitado este lunes el IES Santa María del Rosario, en Cádiz, donde han comenzado las obras de consolidación estructural del inmueble que "salda una deuda histórica" con la ciudad.

El edificio, del que es titular la Administración provincial, será sometido durante los próximos seis meses a trabajos cuya finalidad es reparar y reforzar los elementos dañados de la estructura, así como restituir la seguridad del inmueble, ha recordado en una nota la Diputación.

Comienza así la "recuperación" de un "edificio emblemático para Cádiz", según la presidenta, que ha indicado que "tras casi 20 años cerrado, deja de ser un edificio que espera soluciones para convertirse en un proyecto con futuro, ya en marcha". Ese futuro es la anunciada reubicación de la Escuela Provincial de Hostelería Fernando Quiñones, situada en la actualidad en el recinto fiscal de la Zona Franca.

Con el inicio de esta obra, la Diputación salda una "deuda" con Cádiz, con la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, emblema de formación y excelencia y con la propia Diputación, como titular de un inmueble abandonado durante 20 años", ha afirmado. "En una ciudad como Cádiz, en la que cada metro cuadrado cuenta, no nos podemos permitir tener un edificio, que es historia y en pleno casco histórico, cerrado", ha añadido.

Las obras se llevarán a cabo conforme a un proyecto adjudicado a la empresa Atlántico 18, por un importe de 735.788 euros, y tienen un plazo de ejecución de seis meses. La previsión, por tanto, es que los trabajos hayan terminado en enero de 2027. La Diputación ha recordado que tiene reservados 3,8 millones de euros de sus presupuestos para la futura adecuación del edificio a las necesidades del centro formativo.

Martínez del Junco ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Cádiz y al alcalde, en particular, por una colaboración institucional que permitirá "curar" una de "las heridas" que tenía la ciudad de Cádiz. Para la presidenta de la Diputación, la recuperación del antiguo instituto gaditano es un "proyecto de provincia", al mismo nivel, ha dicho, que lo son el proyecto del nuevo pabellón Portillo (también en la ciudad de Cádiz y para el que la Diputación destina cinco millones de euros), Valcárcel o la recuperación del complejo turístico Tajo del Águila en Algar.

Poner el IES Rosario a disposición de la ciudadanía es también uno de los "retos" del mandato del Gobierno provincial, ha asegurado la presidenta, que ha recordado que no solo está presente en los pueblos de menos de 20.000 habitantes, sino también en las "grandes ciudades, que son tractores de la provincia y que también cuentan con la Diputación de Cádiz".

En esa misma línea, el alcalde de Cádiz ha asegurado que "la Diputación lleva tres años invirtiendo en la ciudad de Cádiz como no lo había hecho nunca". Los proyectos en Valcárcel, Portillo, el IES Rosario y las numerosas actividades culturales que la Diputación organiza en la ciudad son, para Bruno García, un ejemplo "de todo lo que viene haciendo la Diputación" que es "aportar y sumar a la ciudad de Cádiz".

Las obras en el IES Rosario suponen no solo "recuperar con mucho cuidado y mimo" el patrimonio de la ciudad, sino también "en un plazo razonable, ver un edificio con vida" y "cerrar una herida que lleva 20 años abierta", ha afirmado el alcalde.

DETALLES DE LA OBRA

El edificio se distribuye en planta alrededor de un claustro central limitado con arcos, en planta baja y tres alturas. La superficie del solar es de unos 1.000 metros cuadrados, ha recordado la Diputacion, que ha señalado que el estado de conservación del inmueble es variado.

En este sentido, el informe patológico reveló "presencia de humedades, fatiga de materiales", mientras que "las distintas modificaciones estructurales, sin un criterio unificado, han comprometido la seguridad de forjados y líneas de carga originales", ha explicado el arquitecto de la Diputación y director de la obra, Daniel Rodríguez. La hoja de ruta técnica se centrará por tanto "en la estabilidad del esqueleto del edificio".

Como actuaciones principales, el proyecto de obra incluye demoliciones puntuales de muros, la sustitución y reparación de forjados, el anclaje de columnas al cimiento, refuerzos metálicos y de hormigón y la preparación de la cubierta para alojar una futura montera. Se trata por tanto de actuaciones en la finca en cuestión, que cuenta con 1.829 metros cuadrados construidos, que no afectan ni al volumen del edificio, ni a las dimensiones ni a la distribución de los espacios.

En líneas generales, según ha indicado la Diputación, en los techos de la planta baja se ejecutarán actuaciones para restituir las líneas de carga originales, reparar fisuras en columnas, sustituir forjados de la galería que se encuentran en mal estado y colocar un nuevo forjado en la primera crujía de fachada principal.

Por su parte, en los techos de la planta primera se sustituirá el forjado en la parte oeste de la galería y se realizarán refuerzos estructurales en otros forjado, mientras que en los techos de la segunda y tercera planta se realizará un refuerzo estructural mediante la reconstrucción de las vigas existentes y el incremento de su capacidad de resistencia, se restituirán las líneas de cargas originales y se ejecutarán nuevos pilares metálicos.

En la tercera planta, además, dado su mal estado de conservación será necesario demoler un vano corto y sustituirlo por un nuevo forjado. También se prepararán los techos para la instalación de una montera.

La obra de adecuación al uso del IES Rosario para acoger la Escuela de Hostelería se realizará de acuerdo a un proyecto cuya redacción encomendará la Diputación a la empresa pública Tragsa tras el verano, ha indicado finalmente la Administración provincial.