Estella del Marqués acoge el curso de Diputación de Cádiz 'Introducción a la atención sociosanitaria' para 15 mujeres

La diputada de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez Toro, inaugurando el curso de formación para mujeres en Estella. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La diputada de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, ha visitado Estella del Marqués, para inaugurar el curso 'Introducción a la atención sociosanitaria en el domicilio', que han iniciado 15 mujeres, junto con el presidente de la Junta vecinal de esta ELA de Jerez, Ricardo Sánchez Vega, y la responsable de Formación y Proyectos de la empresa que imparte los cursos, Rocío Cózar Gardón.

En una nota, Diputación ha señalado que Estella del Marqués es la única entidad local autónoma en la que se van a impartir estos cursos, que también llegan a ocho municipios de la provincia: Bornos, El Bosque, Ubrique, Puerto Serrano, Olvera, Algar, Medina Sidonia y Espera. En Estella se han completado las 15 plazas disponibles para esta acción formativa.

Esta iniciativa se incluye dentro de los itinerarios formativos dirigidos a mujeres, nueve cursos gratuitos orientados a facilitar la inserción laboral y mejorar la autonomía económica de las participantes. Estas acciones formativas permiten a las mujeres que las cursen prepararse para obtener certificados de profesionalidad. Los cursos se corresponden con perfiles que cuentan con alta demanda laboral, especialmente en las áreas de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y de Hostelería y Turismo.

La diputada ha explicado que estos itinerarios persiguen fortalecer las competencias laborales y personales de las alumnas, reducir la brecha laboral de género y contribuir a prevenir situaciones de vulnerabilidad y violencia de género mediante la mejora de la independencia económica de las mujeres.

Diputación ha recordado que esta es la tercera edición de este tipo de cursos en localidades de menos de 20.000 habitantes. Una veintena en total cuando se complete la formación de este año, con una participación de alrededor de 300 mujeres en total.

Los cursos combinarán formación teórica online, sesiones presenciales, prácticas profesionales y módulos de coaching. La iniciativa está diseñada para grupos reducidos de entre diez y quince alumnas, con el objetivo de ofrecer una atención más personalizada y favorecer el aprendizaje práctico.

En concreto, la programación incluye cuatro ediciones del curso 'Introducción a la atención sociosanitaria en instituciones sociales', tres de este mismo que se imparte en Estella, 'Introducción a la atención sociosanitaria en el domicilio' y dos de 'Introducción a las actividades auxiliares de cocina'. Las formaciones se impartirán en localidades como Bornos, El Bosque, Estella del Marqués, Ubrique, Puerto Serrano, Olvera, Algar, Medina Sidonia y Espera.

Los cursos relacionados con la atención sociosanitaria cuentan con una duración de entre 64 y 89 horas, mientras que el de actividades auxiliares de cocina alcanza las 52 horas formativas. Todos ellos incluyen prácticas profesionales, uno de los aspectos más valorados para favorecer el contacto directo con el entorno laboral, según ha indicado Diputación.