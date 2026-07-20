Un estudio encargado por la Diputación de Cádiz indica que no hay peligro en 26 de los 28 túneles de la Vía Verde

Archivo - Túneles de la Via Verde de la Sierra de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través del Área de Transición Ecológica, de la que es responsable el vicepresidente segundo Javier Vidal, ha entregado a la Fundación Vía Verde de la Sierra un estudio técnico sobre el estado en el quedaron los túneles de este camino tras las borrascas de este invierno, que señala que no hay peligro en 26 de los 28 túneles y que dos de ellos deberán seguir cerrados.

El informe, encargado por la Diputación, lo ha realizado la Fundación de los Ferrocarriles Españoles tras un análisis exhaustivo de los 28 túneles con que cuenta este equipamiento en su recorrido para detectar daños estructurales o problemas que impidan el tránsito.

Según ha explicado la Diputación en una nota, dicho informe revela que 16 de los 28 túneles pueden abrirse y no requieren actuación alguna, diez túneles pueden abrirse sin comprometer la seguridad, pero requieren de actuaciones como retirada de lodos, piedras o material vegetal y dos túneles deberán continuar cerrados por tener daños de mayor consideración que podrían suponer un peligro para las personas usuarias.

Así, a partir de este lunes se va a proceder a la reapertura de buena parte de este trazado en plena temporada de verano, lo que supone un revulsivo turístico para las zonas que atraviesa esta Vía Verde.

El Camino Natural Vía Verde de la Sierra, de 36,5 km de longitud, discurre por los municipios gaditanos de Olvera y Puerto Serrano, y por los sevillanos de Coripe, Montellano, Pruna y El Coronil. Su sendero se extiende a orillas de ríos y pasa por lugares como el Peñón de Zaframagón, una de las reservas de buitres más pobladas de Europa. La Vía sirve de camino de acceso a numerosas fincas agrícolas de la comarca. Asimismo, se emplea con fines como el senderismo, los paseos en bicicleta, otros deportes y para la movilidad entre poblaciones.