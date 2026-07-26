El incendio de Burgohondo (Ávila) se reactiva por el viento, con dos focos principales en Casillas y Mijares

Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

ÁVILA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado en Burgohondo (Ávila) se ha reactivado "con fuerza" por el viento y tiene dos focos principales en Casilla y Mijares, en la parte alta de la sierra, que concentran la mayor parte de medios de extinción, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

La reactivación se ha producido en las horas centrales de la tarde de este domingo, 26 de julio, un periodo que marca las "horas más críticas" de cada jornada, tal y como ha advertido el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, horas antes.

El incendio, que ya es el más grande de la historia de España tras arrasar 50.000 hectáreas, presenta "virulencia, fuerza y rapidez", con pavesas que adelantan al operativo y "crean otro frente" en su avance.

Por este motivo, el operativo trabaja en frenar las reproducciones, así como en "atacar el frente", a la vez que se prioriza la seguridad de las personas, motivo por el que se mantienen evacuados 16 municipios, con cerca de 40.000 personas, y confinados otros tres de un total de 8.000 personas, según ha indicado Sen.

Más de 110 medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar este fuego de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, ante el que se llama a la "prudencia y cautela", tal y como ha señalado la consejera de Medio Ambiente, María González Corral.