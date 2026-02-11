La exposición 'Fotocrónica' vuelve para ofrecer un repaso visual a lo más destacado de 2025 en la provincia de Cádiz

Fotoperiodistas que participan en 'Fotocrónica 2025', el repaso visual de lo más destacado que aconteció en la provincia el año 2025. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, y la diputada provincial Paula Conesa han inaugurado en el Palacio Provincial la exposición 'Fotocrónica 2025', el repaso visual de lo más destacado que aconteció en la provincia el año 2025 a través de los objetivos de 17 fotógrafos de prensa.

Es la tercera edición consecutiva de una muestra que viene promovida por la Asociación de la Prensa de Cádiz, representada por su presidenta Mabel Caballero, y la Asociación de Fotógrafos de Prensa de Cádiz, en cuyo nombre ha intervenido su presidente, Román Ríos, ha indicado la Diputación en una nota.

'Fotocrónica. Un año de fotoperiodismo en la provincia de Cádiz' reúne 40 instantáneas que reflejan los momentos más trascendentes de 2025, y esta comisariada por el fotógrafo Miguel Gómez.

En las imágenes salen reflejadas las diferentes comarcas y resumen el devenir de una provincia variada y llena de actividad. El embarque de la Princesa Leonor en el viaje de instrucción del buque escuela 'Juan Sebastián Elcano', las protestas del metal, las acciones públicas de apoyo a Palestina, grandes eventos como el Gran Premio de España o la Sail GP, la Semana Santa, el Rocío o algunos hitos de la actualidad política y social de los últimos 365 días tienen cabida en una exposición que recuerda el valor del fotoperiodismo.

En esa línea se ha expresado Juancho Ortiz, quien ha tenido un recuerdo para las personas afectadas por el temporal al comenzar su intervención y ha calificado como "imprescindible" el trabajo de los fotoperiodistas, pues "refleja la realidad y contribuye a despertar ese espíritu crítico que necesita la sociedad".

Además, ha abogado por "el rigor profesional" del periodismo que es "el mejor antídoto contra la polarización y para fortalecer los valores democráticos de la pluralidad, la libertad, la solidaridad y la participación ciudadana".

Esta labor "a pie de calle, con empatía y profesionalidad, algo que la inteligencia artificial jamás podrá alcanzar", permite en su opinión "distinguir la realidad de los bulos, que es uno de los riesgos que tiene la democracia", según ha concluido el vicepresidente primero.

Una idea, la de la credibilidad ante la incertidumbre que crean las redes, el mal uso de la IA y la proliferación de bulos, en la que han insistido tanto Mabel Caballero, como Román Ríos.

"En este tiempo en que ya se ha quedado un poquito obsoleta esa frase de una imagen vale más que mil palabras, porque tenemos todo tipo de herramientas para modificar imágenes, la figura del fotoperiodista es más esencial que nunca, porque con su identidad y su trayectoria nos permite que podamos fiarnos de que esa persona nos está transmitiendo una verdad", ha dicho la presidenta de la APC.

Por su parte, Román Ríos ha defendido que "siempre debe mostrarse la autoría de las imágenes". "Esa pequeña firmita que viene debajo de la foto no es una cuestión de ego, es una cuestión de trazabilidad, eso también es información", ha explicado antes de afirmar que "sólo nuestra credibilidad es lo que nos mantiene en esta profesión".

La mirada precisa, el encuadre oportuno, el momento exacto o saber ver más allá de la superficie dotándola de connotaciones informativas, son algunas de las características de estas fotos, que aportan un alto valor como documento periodístico, que quedará inmortalizado con la impresión de 500 catálogos.

A la vez también generan un gran impacto visual a través del cuidado en la producción y edición de cada una de ellas, que por definición debe mostrar lo que hay "sin trucos ni artificios", como ha explicado Miguel Gómez, que ha advertido que "sería falsear la realidad y la honestidad es lo único que sostiene en nuestro oficio", sentenciando que "los fotoperiodistas tenemos un compromiso con la verdad y la sociedad".

Andrés Carrasco Ragel, Antonio Vázquez, Erasmo Fenoy, Eulogio García, Francis Jiménez, Germán Mesa, Jesús Marín, Joaquín Hernández 'Kiki', José María Reyna, Juan Antonio Bernal, Juan Carlos Toro, Julio González, Lourdes de Vicente, Manu García, Miguel Gómez, Nacho Frade y Román Ríos, son los autores de esta exposición que puede visitarse en el Salón Entrepatios del Palacio Provincial, hasta el 1 de abril, Miércoles Santo.

El horario de la exposición es de lunes a viernes por las mañanas de 11,00 horas a 13,30 horas y las tardes de 18,00 horas a 20,30 horas.