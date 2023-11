La exposición de Pepe Baena abre una ventana a la intimidad de su hogar en la Sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz

CÁDIZ, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'La vida misma', del pintor Pepe Baena, abre una ventana a la intimidad de su hogar en la Sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz. Una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 21 de diciembre.

En la presentación han intervenido la vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, el cónsul adjunto de Argentina en Cádiz, Ezequiel Andres, y el autor, el pintor realista Pepe Baena, ha detallado la Diputación de Cádiz en una nota.

"Si fueran fotografías, no las haría públicas", ha asegurado el artista sobre unas pinturas que enseñan escenas del día a día de su familia en una expresión artística no entendida como ejercicio de exhibicionismo. "La gente me va a conocer a mí a través de mis cuadros", ha apuntillado.

Sobre Baena, la diputada provincial ha subrayado su maestría y dominio de la imagen y su habilidad para encuadrar las escenas, "que ejercita día a día en su trabajo como cámara de televisión, así como la autenticidad que se desprende de sus obras". Así, ha manifestado que sus cuadros "destilan vida en cada pincelada.

Sobre su trayectoria, ha subrayado que se trata de uno de los artistas gaditanos de mayor proyección y reconocimiento, tanto por aficionados al arte contemporáneo como por la prensa y profesionales que se dedican al arte, y ha recordado que pese a que Baena no cuenta aún con una carrera muy larga, ha exhibido sus pinturas en numerosas exposiciones individuales y colectivas en varios puntos de Andalucía, Madrid y Ámsterdam y atesora un buen número de premios.

El autor ha agradecido el apoyo de la Diputación para que estas obras hayan podido exponerse en una Sala que conoce a la perfección por su desempeño profesional como trabajador del Servicio de Vídeo de la Institución Provincial y ha explicado que uno de sus alicientes es que el público pueda ver sus composiciones directamente, sobre el lienzo, en una época de consumo digital del arte a través de redes sociales.

Baena ha invitado a quienes alaban sus obras afirmando que son tan realistas que parecen fotografías a que se acerquen a verlas in situ y aprecien de cerca los detalles, las pinceladas, los errores, los colores y los trazos. Sobre la temática de sus pinturas ha expresado su convencimiento de que "el pintor debe pintar su vida y su entorno" y ha bromeado sobre "los equilibrios que ha de hacer en casa" para "contentar" a sus dos hijos y su hija, "que a veces se disgustan por no haber sido elegidos más veces para aparecer en sus composiciones".

El cónsul adjunto de Argentina en Cádiz, Ezequiel Andrés, se ha mostrado satisfecho con la colaboración del Consulado con la Diputación, que ha propiciado que hayan sido ya cinco las exposiciones que han abierto sus puertas en el Edificio de la Calle Rivadavia este año, y ha felicitado al autor por la calidad de sus obras.

La Diputación vuelve a apoyar con esta exposición el desarrollo y la proyección de un autor local. Son un total de 22 obras, 21 de escenas familiares de la familia Baena-Soberli, y una que se sale del molde, el retrato de Paco Leal, que el autor ha querido incluir en la colección como homenaje al amigo fallecido. Algunas obras son de gran tamaño, otras pequeños retratos que sirven para documentar el paso del tiempo y el crecimiento de una familia con la que a cualquier espectador que se acerque a visitar la exposición le resultará fácil identificarse, y con un estilo personal y muy reconocible a primera vista.

La exposición de Pepe Baena puede verse en la Sala Rivadavia hasta el 21 de diciembre en horario de martes a viernes, de 11,00 horas a 13,30 horas y de 18,00 horas a 20,30 horas. Los sábados estará abierta de 11,00 horas a 14,00 horas.