La Gaditana, icono turístico de la provincia de Cádiz, se rediseña y actualiza para adaptarse a los nuevos tiempos

Germán Beardo y Antonio de Felipe ante la nueva imagen de La Gaditana. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz cuenta desde este miércoles con una nueva imagen turística tras el rediseño de La Gaditana, creada por el artista valenciano Antonio de Felipe en 1997 y actualizada ahora manteniendo su esencia: la de un destino turístico de calidad, auténtico, sostenible y singular, a la vez que plural.

El Gran Teatro Falla de Cádiz, cedido para la presentación por el Ayuntamiento, ha sido el escenario elegido por el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz para la presentación oficial de la nueva Gaditana.

Así, según ha indicado el Patronato en una nota, el vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz y diputado de Turismo, Germán Beardo, acompañado por el creador de La Gaditana, Antonio de Felipe, ha sido quien ha descubierto la nueva imagen del destino y explicado su significado, finalidad y proceso de creación.

Además, se ha presentado la primera de las 15 versiones con las que cuenta La Gaditana, cada una dedicada a uno de los principales atractivos turísticos del territorio gaditano, que, en palabras de Antonio de Felipe, forman parte de una unidad artística en torno a la icónica imagen vinculada al Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz.

Además, en el actose ha conocido la versión de La Gaditana dedicada al Carnaval, una de las principales fiestas del destino provincia de Cádiz, declarada de Interés Turístico Internacional en el caso de la ciudad de Cádiz.

Germán Beardo ha explicado que en 2025, conscientes de que el posicionamiento turístico del destino "había evolucionado notablemente desde la creación de la obra y de la gran repercusión que tienen las imágenes en el actual entorno mediático", el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz y Antonio de Felipe iniciaron el proyecto de renovación y rediseño de la imagen de La Gaditana.

El resultado ve la luz en 2026 como una apuesta del Patronato por avanzar en la promoción turística de la provincia a través del entorno digital, consolidando la identidad visual del destino en los mercados nacionales e internacionales y reforzando su estrategia digital, donde cuenta con perfiles consolidados en redes sociales bajo el nombre @cadizturismo y más de 440.000 personas seguidoras.

En 1997, Antonio de Felipe concibió la imagen de La Gaditana para representar la riqueza cultural, patrimonial y turística del destino provincia de Cádiz. Desde entonces, la imagen ha estado vinculada al Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz y, por ende, a toda su labor de promoción turística.

Antonio de Felipe es un pintor, diseñador y artista pop español nacido en Valencia en 1965, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Valencia. Su trayectoria ha estado marcada por una visión audaz del arte contemporáneo que funde la cultura de masas con la tradición pictórica clásica. Con más de 30 años de trayectoria, ha llevado su obra a más de 70 exposiciones individuales y numerosas colectivas en galerías e instituciones de Europa, Asia y Estados Unidos.