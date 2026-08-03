El hotel de Tugasa en Vejer (Cádiz) acoge la exposición de pintura 'Marinas Urbanas III' de Nando Caravaca

Vista exterior de la fachada del Hotel Convento San Francisco de Vejer de la Frontera, perteneciente a la red Tugasa de la Diputación de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Hotel Convento San Francisco de Vejer de la Frontera, perteneciente a la red Tugasa de la Diputación de Cádiz, acoge en estos días la exposición 'Marinas Urbanas III', del pintor gaditano Nando Caravaca.

Esta muestra, que está abierta tanto a los huéspedes como a todas las personas interesadas que la quieran visitar, está inspirada en el paisaje marítimo y urbano de la provincia de Cádiz.

Permanecerá en dichas instalaciones durante todo el mes de agosto, exactamente hasta el domingo día 30, ha indicado la Diputación en una nota.

La exposición está caracterizada por gamas cromáticas suaves, con unos horizontes casi difuminados, y por la delicadeza de la luz. Así, estos lienzos construyen escenas silenciosas que invitan a la contemplación tranquila.

Con esta muestra, Tugasa muestra su compromiso con la difusión del arte contemporáneo y con el apoyo a los creadores locales. Es por eso que su hotel de Vejer se convierte ahora en "punto de encuentro" entre la cultura más actual y un patrimonio con siglos de historia.

El Hotel Convento San Francisco es un alojamiento de tres estrellas ubicado en el centro histórico de Vejer, a pocos pasos de la Plaza de España. Se trata de un edificio del siglo XVII que originalmente era un convento de monjas clarisas, y que más tarde albergó a monjes franciscanos.

En este sentido, el edificio conserva el ambiente sobrio y austero que crearon sus primeros moradores y mantiene varios de los elementos de aquel pasado monacal, como el salón del coro, sillería coral, la capilla del convento o réplicas de frescos originales y restos de pinturas auténticas.

Este hospedaje está situado en la cumbre de una colina, desde donde se contemplan vistas como la desecada Laguna de la Janda, el río Barbate y las costas de El Palmar y el Cabo de Trafalgar.

Cabe apuntar que Tugasa (siglas de Turismo Gaditano) es una entidad pública empresarial de la Diputación de Cádiz. Su fin principal es fomentar el turismo y contribuir a dinamizar la economía de los pequeños municipios de la provincia mediante alojamientos con encanto.

Su red está compuesta por nueve hoteles, ubicados diversos municipios de la provincia como este de Vejer, además de en Algar, El Bosque, Setenil de las Bodegas, Zahara de la Sierra, Castellar de la Frontera, Olvera, Villaluenga del Rosario y Medina Sidonia.

Todos los destinos son de interior, lo que equilibra la oferta con mayor demanda comercial en la provincia gaditana, tradicionalmente centrada en la costa. Todos estos alojamientos también están situados en municipios con menos de 20.000 habitantes.

Estos hospedajes se caracterizan por su singularidad. Entre sus instalaciones se cuenta con un castillo medieval o una casa palaciega. Los enclaves están, además, en estrecha conexión con el entorno natural.

Cabe recordar que la provincia gaditana tiene seis parques naturales, lo que la convierte en la provincia de Andalucía que más espacios protegidos posee.

Asimismo, Tugasa apuesta en sus nueve restaurantes por la gastronomía local y de temporada, lo que favorece la sostenibilidad. Estos están abiertos a todo el público, por lo que no son de uso exclusivo de las personas alojadas en los hospedajes de la red provincial.