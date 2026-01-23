Los hoteles de Tugasa en Cádiz cierran 2025 con un crecimiento anual del 11,5% en sus datos de ocupación

Habitación de un alojamiento de Tugasa en Algar - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La entidad pública empresarial Tugasa, que administra la red de hoteles y casas rurales de la Diputación de Cádiz, ha cerrado el año 2025 con una ocupación media del 60,7%, lo que supone un aumento del 11,5% respecto al año anterior.

Para la Diputación, se trata de una evolución positiva, teniendo en cuenta que en el año 2024 la ocupación fue del 54,4%, ha indicado en una nota.

Si esta misma cifra toma como referencia el año 2023, inicio de mandato de la actual corporación que gobierna la Diputación Provincial, la subida porcentual es del 45,5%, ya que aquel año la ocupación se quedó en el 41,71%.

El vicepresidente cuarto de la Diputación y diputado responsable del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico a la que se adscribe Tugasa, Germán Beardo, ha explicado que todas las líneas de negocio de esta entidad "registran mejoras en 2025 si se comparan con los dos años precedentes".

Las personas alojadas en cada uno de estos periodos, en términos absolutos, fueron 72.409 el último año cerrado (2025), lo que significa unas 6.100 personas más que durante el año 2024 y casi 16.500 más que las personas alojadas en el año 2023.

También suben las habitaciones vendidas, que en el año 2025 fueron un total de 39.845 habitaciones. El dato supone 4.100 más en relación a las vendidas en 2024 y 9.700 habitaciones más que en el año 2023.

Igualmente, la plantilla de trabajadores de Tugasa se ha visto incrementada en los últimos años. Así, a las 167 personas contratadas de media en el año 2023 le siguieron 178 trabajadores en el año 2024 y 180 personas en el último año, 2025.

El diputado responsable de Tugasa ha puesto en valor el trabajo del actual director técnico de la red, José María Godínez, porque "le está dando un impulso muy necesario" a estos hoteles. Además, ha añadido que "todos los alojamientos de Tugasa han crecido en la misma medida" durante el último periodo.

Para Beardo es "fundamental" la aportación que realiza esta cadena pública de Diputación para "desestacionalizar el turismo de la provincia".

La red de Tugasa está compuesta por nueve hoteles, ubicados en los municipios de Vejer (Convento San Francisco), Algar (Villa de Algar), El Bosque (Las Truchas), Setenil (El Almendral), Zahara de la Sierra (Arco de la Villa), Castellar (Castillo de Castellar), Olvera (Sierra y Cal), Villaluenga (La Posada) y Medina (Casa Palacio Medina Sidonia).

Todos los destinos son de interior, lo que "equilibra" la oferta con mayor demanda comercial en la provincia gaditana, tradicionalmente centrada en el sol y la playa. Además, todos estos alojamientos también están situados en municipios con menos de 20.000 habitantes.

Esta red de hospedajes se caracteriza por "su singularidad", ha apuntado la Diputación, resaltando que cuenta entre sus instalaciones con un castillo medieval, un convento del siglo XVII o una casa palaciega, entre otros. Los enclaves están, además, "en estrecha conexión" con el entorno natural de las zonas, recordando que Cádiz tiene seis parques naturales, siendo la provincia de Andalucía que más espacios protegidos posee.

Asimismo, Tugasa apuesta en sus nueve restaurantes, abiertos a todo el público --no son de uso exclusivo de las personas alojadas-- por la gastronomía local y de temporada, lo que favorece la sostenibilidad.