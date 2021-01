Irene García confirma la apuesta de Diputación de Cádiz por la creación de empleo y desarrollo económico de Chiclana

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha visitado el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde, José María Román, y ha confirmado la apuesta de la Institución Provincial por la creación de empleo y desarrollo económico de la localidad.

Según ha indicado la Diputación en una nota, en el transcurso del encuentro García y Román han tenido ocasión de repasar algunos de los proyectos comunes que ambas administraciones vienen desarrollando en la localidad y de coordinar nuevas acciones de cara al presente ejercicio.

"El trabajo es sencillo cuando se comparten objetivos y prioridades", ha dicho Irene García, agradeciendo así al alcalde la buena sintonía entre ambas instituciones públicas. Así, ha destacado que Chiclana es "un referente y un motor de desarrollo para toda la provincia, y va a seguir siéndolo".

La presidenta de la Diputación ha explicado que en la reunión han puesto en común "algunas de las actuaciones que se van a seguir llevando a cabo en el municipio, que van desde un plan de empleo, algo que no contempla la Junta de Andalucía, a estrategias concretas de apoyo a sectores clave como el comercio y el turismo".

Además de esto, ha avanzado que la aprobación del nuevo presupuesto de la Diputación para el año 2021, así como la liquidación de la cuentas del año 2020, con la posibilidad de usar el remanente de Tesorería en programas de inversiones en los municipios, van a volver a "beneficiar de manera importante" a Chiclana.

En este sentido, ha señalado que esa es la línea en la que se ha venido trabajando en los últimos años, con la aplicación de planes provinciales como el Invierte en sus distintas ediciones, favoreciendo el desarrollo de actuaciones en las distintas zonas y barriadas de la ciudad que permiten no sólo la mejora de infraestructuras y servicios, sino también una importante creación de puestos de trabajo.

Además, ha indicado que precisamente las especiales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria por el Covid-19 ha impulsado a la Diputación a poner en marcha en el último año toda una batería de medidas específicas que han permitido a las localidades gaditanas sobrellevar unos momentos especialmente delicados, con el Plan Extraordinario de Empleo Covid-19, el Invierte Social o las ayudas en especie al conjunto de ayuntamientos.

Además de esto, García ha anunciado que la apuesta por el sector turístico de Chiclana "se refuerza" de cara al presente año con un incremento de aportación para la celebración de un evento de gran magnitud como es el Concert Music Festival y el apoyo a los actos que se van a llevar a cabo con motivo del 30 aniversario de la instalación del primer hotel en Novo Sancti Petri.

Por su parte, el alcalde de Chiclana y vicepresidente primero de la Diputación ha agradecido la visita de la presidenta, incidiendo en que "no sé qué podríamos haber hecho con la pandemia si la Diputación no se hubiese volcado con Chiclana y con todos los municipios de la provincia, al poner los recursos económicos para que pudiésemos tener la atención que otros no nos han dado".

Además, Román ha incidido en que "en este fatídico 2020 el trabajo de la Diputación ha sido fundamental para poder atender a la ciudadanía, a los chiclaneros y a toda la provincia". "Después del encuentro mantenido, la presidenta me ha ratificado la importancia de las actuaciones para Chiclana incluidas en el presupuesto para este año de la Diputación, con más de 600.000 euros para un plan de empleo que se tiene que poner en marcha ya, 260.000 euros para actuaciones de Servicios Sociales y más de un millón de euros que llegarán a lo largo de este año para distintas intervenciones", ha indicado.

"Como alcalde de Chiclana, me encuentro muy satisfecho por el nivel de actuaciones que se vienen haciendo en Chiclana gracias a la Diputación, puesto que con los distintos planes Invierte se han venido ejecutando en la ciudad muchas obras, barrio a barrio", ha destacado Román, que ha añadido que "ahora, cuando se apruebe el presupuesto, también vendrán nuevos Invierte y podremos seguir actuando en las barriadas del municipio, que es el principal objetivo".

El alcalde ha hecho hincapié "en lo que se llama la ITI industrial, una actuación de más de 700.000 euros para el polígono industrial de Pelagatos, el más importante de Chiclana y que, después de dos años, aún sigue esperando que la Junta tome la decisión de que el proyecto se ponga en marcha". "Es un proyecto que lideraba la Diputación, tras su trabajo pasó a la Junta y desde que entró el nuevo gobierno andaluz está esperando que se tomen decisiones al respecto, pero haciendo que no podamos hacer nada", ha añadido.

Finalmente, ha reiterado el agradecimiento por la labor de la Diputación de Cádiz, "porque los ayuntamientos vienen siendo atendidos y escuchados y no hay otra manera de hacer política que haciendo una política institucional".