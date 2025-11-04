Jerez (Cádiz) acoge el jueves una charla sobre mujeres andaluzas en la industria del cine

La responsable de Igualdad en la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, junto a María Espejo, directora de la compañía organizadora de la charla 'Mujeres de cine' en Jerez. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala El Espejo, en Jerez de la Frontera, va a acoger este jueves 6 de noviembre la charla 'Mujeres de cine', una actividad formativa y reivindicativa que pone en el primer plano el talento de mujeres andaluzas que construyen la industria del cine desde dentro.

Diferentes voces aportarán su experiencia y talento para construir un discurso que refleje "una realidad completa" y "no la habitual en un mundo masculinizado que relega a menudo a las mujeres a papeles secundarios, que no hacen justicia a sus méritos y capacidades", ha detallado en una nota la Diputación de Cádiz, que patrocina el evento.

La responsable de Igualdad en la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, ha recibido este martes a María Espejo, directora de la compañía organizadora de esta actividad, con la que se pretende visibilizar, reconocer y celebrar el papel que desempeñan las mujeres en las distintas áreas del cine, desde la dirección, producción, guion, interpretación, hasta el arte, montaje y sonido.

El evento reunirá a profesionales destacadas del cine andaluz, en su mayoría mujeres gaditanas. Alicia Núñez, Marichu Sanz y Rocío Sepúlveda compartirán sus trayectorias, experiencias y reflexiones en torno a los desafíos y logros de ser mujer en el entorno audiovisual.

Será, por tanto, un espacio de aprendizaje, inspiración y diálogo abierto, dirigido tanto a estudiantes, como a profesionales y público general interesado en el cine y la igualdad de género en la cultura.

'Mujeres de cine' se presenta como una oportunidad para valorar las voces femeninas y a referentes profesionales, dar visibilidad al trabajo de mujeres andaluzas en la industria cinematográfica, fomentar el intercambio de experiencias entre profesionales y asistentes, promover la igualdad o inspirar a nuevas generaciones.

Se trata de "inspirar" a niñas, jóvenes y mujeres adultas a imaginarse a sí mismas en puestos creativos o técnicos del cine, alentando vocaciones y favoreciendo un cambio social profundo.

La Diputación de Cádiz ha señalado que su apoyo al cine con perspectiva de género se puede comprobar, además de en este caso, en iniciativas como Generamma, el Festival de cine de mujeres de Chiclana, o el concurso de cortos contra la violencia machista 'Abre el plano'.