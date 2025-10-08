Las I Jornadas sobre Alzheimer y otras demencias se celebrará en Los Barrios (Cádiz) los días 5 y 6 de noviembre

La responsable de Servicios Sociales e Igualdad de la Diputación de Cádiz, Paula Conesa, junto con el presidente de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Los Barrios, Enrique Salazar, y la directora de esta entidad, Silvia Toro Martín. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

Las I Jornadas sobre Alzheimer y otras demencias se celebrará Los Barrios los días 5 y 6 de noviembre, una cita que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y el respaldo académico de la UNED Campo de Gibraltar, lo que permitirá además que los estudiantes universitarios puedan participar a través de un curso de extensión universitaria, con reconocimiento de un crédito.

En una nota, la Diputación ha apuntado que en España más de 1,2 millones de personas viven con algún tipo de demencia, y que más de seis millones de personas están afectadas si se incluyen a las familias y cuidadores.

Además, según la Organización Mundial de la Salud, los casos de demencia "se triplicarán para el año 2050", lo que pone de manifiesto "la urgencia de promover la investigación, la prevención y la coordinación de recursos".

Con ese espíritu, la Asociación de Familiares de Alzheimer de Los Barrios, AFA Barreño, ha puesto en marcha un foro pionero en la provincia de Cádiz, como son estas jornadas, que se celebrarán en el Hotel Montera Plaza, y que se presentan como "un espacio de encuentro" entre la investigación, la práctica clínica y la realidad de las familias que conviven con el Alzheimer u otras demencias.

La responsable de Servicios Sociales e Igualdad de la Diputación de Cádiz, Paula Conesa, junto con el presidente de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Los Barrios, Enrique Salazar, y la directora de esta entidad, Silvia Toro Martín, han ofrecido detalles de estas jornadas.

La diputada ha subrayado "el valor" de esta iniciativa para ofrecer respuestas a familias que "no saben cómo actuar para afrontar esta enfermedad de forma más llevadera". Así, ha recordado que desde su Área, este año se ha aumentado el importe que se da a las 23 asociaciones de enfermos de Alzheimer de la provincia, lo que ha facilitado que puedan nacer iniciativas como ésta.

También ha destacado "el alto nivel" de los participantes del programa, donde confluyen profesionales "de reconocido prestigio" del ámbito médico, psicológico, jurídico y social, junto con asociaciones y entidades que cada día trabajan sobre el terreno, acompañando y cuidando.

Por su parte, Silvia Toro ha explicado que las jornadas nacen con el objetivo de "crear un espacio de encuentro entre la investigación, la práctica clínica y la realidad de las familias que conviven con el Alzheimer u otras demencias". Para ello se cuenta con académicos e investigadores procedentes de las universidades de Cádiz, Sevilla, Málaga y la UNED, además de expertos del ámbito sanitario, jurídico y social.

En la provincia de Cádiz, ha apuntado, hay 27.000 personas diagnosticadas con Alzheimer u otra demencia, cifra que "podría superar las 40.000 si consideramos los casos no diagnosticados". Esto supone, ha advertido, que "más de 120.000 personas" en la provincia están implicadas directa o indirectamente en el cuidado de esta enfermedad.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

El miércoles 5 de noviembre, tras la inauguración oficial, tendrá lugar una conferencia sobre el modelo de almacenamiento de memoria en el Alzheimer, con Jorge Turanzas Romero, y otra acerca de la comprensión del olvido más allá de esta enfermedad, de la doctora Rosario Gil de Castro.

Posteriormente, se abordarán temas como la intervención del trabajo social en el paciente y su entorno familiar por parte de Inmaculada Calvo Marchán y los servicios sociales comunitarios, que abordará Susana Caravaca Rodríguez.

También habrá espacio para compartir la experiencia de las asociaciones de Alzheimer como recurso esencial, que correrá a cargo de Silvia Toro Martín, de AFA Barreño.

El jueves 6 de noviembre se abrirá con ponencias sobre neurodegeneración y nueva farmacopea, por parte de Emilio Fernández Espejo, y la prevención del deterioro cognitivo leve, de Álvaro Rodríguez Mora. La jornada continuará con temas centrados en el rol del cuidador y la gestión emocional, por parte de José Miguel Mestre Navas, y la actividad física para el envejecimiento activo, de José Daniel Jiménez García.

El programa continúa con 'Una mirada humana a través de la experiencia de las cuidadoras familiares', una ponencia de Isema Carrión Rebolledo, 'La alfabetización en salud para el manejo del Alzheimer', de la doctora Pilar Bas Sarmiento y 'Las herramientas jurídicas de protección y autoafirmación de derechos frente a las demencias' de Pedro Miguel Mancha Romero.

Estas jornadas, organizadas por la Asociación de Familiares Alzheimer de Los Barrios, AFA Barreño, cuentan con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y la colaboración de la UNED, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Los Barrios y el propio Hotel Montera Plaza.

Ofrecen distintas modalidades de asistencia, como presencial, streaming internacional y diferido, con el objetivo de facilitar la participación de profesionales y cuidadores de distintos lugares. El plazo de inscripción ya está abierto.