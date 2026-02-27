El libro 'Valores de la Guardia Civil' celebra con imágenes de sus protagonistas su 180 aniversario

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz, Luis Martín Velasco, y el autor de la libro dedicado a este Cuerpo, Francisco Magallón, en la presentación en Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha colaborado en la publicación del libro 'Valores de la Guardia Civil. 180 años cerca de ti', una obra que recopila fotografías de Francisco Magallón y con la que la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz completa los actos de la celebración del 180 aniversario del Instituto Armado.

Esta obra, de la que se han editado 1.000 ejemplares, ha sido presentada en el Salón del Claustro de la Diputación de Cádiz con las intervenciones del vicepresidente primero de la institución provincial, Juancho Ortiz; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz, Luis Martín Velasco; y el autor de la obra, Francisco Magallón.

Además, han asistido, entre otras personas, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Ángel Aparicio.

Juancho Ortiz ha expresado su satisfacción por la implicación de la Diputación en esta publicación, que "demuestra una vez más su compromiso con la cultura, la memoria institucional y el reconocimiento de quienes han servido y sirven a nuestra sociedad".

Este libro, ha dicho, "recoge el alma que ha mantenido firme a la institución durante casi dos siglos", poniendo el foco en los valores que "trascienden generaciones, dan sentido al uniforme y convierten a una profesión en una vocación de servicio".

El libro recopila las imágenes que han formado parte de la exposición con el mismo nombre, y que desde octubre de 2024 ha itinerado por varios municipios de la provincia, con la colaboración también de la Diputación.

De la obra se han publicado unos 1.000 ejemplares, que serán distribuidos a jefaturas y comandancias de la Guardia Civil e instituciones colaboradoras con la Benemérita.

Diputación ha indicado que si alguna persona tiene interés en recibir un ejemplar, puede dirigir su petición a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz.