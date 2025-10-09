Luz Sánchez-Mellado, Arsenio Escolar y José Luis Sastre, entre los nombres del ciclo Periodismo con Ñ en Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García, el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, la delegada la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, la delegada en Cádiz de la Fundación Cajasol, Mar Díez, y la presidenta de la APC, Mabel Caballero - ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Cádiz ha presentado la tercera edición de las Jornadas de Periodismo en español 'Periodismo con Ñ', que durante cuatro sesiones reunirá en la capital gaditana a destacados periodistas españoles como Luz Sánchez-Mellado, Arsenio Escolar, Alex Grijelmo o José Luis Sastre para dialogar en público sobre aspectos de la profesión.

En una nota, la APC ha resaltado que esta será la tercera edición de un ciclo que arrancó en 2023 coincidiendo con la celebración en Cádiz del IX Congreso Internacional de la Lengua, y que en este 2025 tendrá lugar los viernes 17, 24 y 31 de octubre a las 19,00 horas en la sede de la APC, y el 14 de noviembre a las 20,00 horas en la Fundación Cajasol.

Profesionales de prestigio como Clara Tiscar, Luz Sánchez-Mellado, Manu Marlasca, Beatriz Serrano, Arsenio Escolar, Alex Grijelmo y José Luis Sastre pondrán el foco sobre temas como la irrupción de la inteligencia artificial, el cambio generacional en los profesionales y las audiencias de las noticias o el abuso del anonimato en las redes sociales.

La última sesión se dedicará al periodismo y la radio con motivo del primer centenario del nacimiento de la emisora de Radio Cádiz de la cadena SER, entidad profesional colaboradora de las jornadas.

El evento se celebra coincidiendo en sus primeros días con el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que acoge la ciudad peruana de Arequipa, donde la APC estará presente con la presentación del libro 'La última sirena del Nanay', del periodista gaditano y vicepresidente de la APC, Antonio Muñoz.

Al acto oficial de presentación han asistido, en nombre de las entidades patrocinadoras, el alcalde de Cádiz, Bruno García, el vicepresidente primero de la Diputación provincial, Juancho Ortiz, la delegada la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la delegada en Cádiz de la Fundación Cajasol, Mar Díez.

La presidenta de la APC, Mabel Caballero, ha agradecido "el apoyo incondicional" a las instituciones y ha destacado la importancia de tratar sobre el español y el periodismo. "Queremos que la gente conozca las tripas de cómo se hace el periodismo", ha dicho.

El vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, ha trasladado a los presentes "el orgullo" de la institución provincial por participar en una cita que "se ha consolidado como un espacio de reflexión y encuentro para el periodismo en español, un foro necesario para los profesionales y también para la ciudadanía".

Ortiz ha asegurado que estas jornadas "son mucho más que un encuentro profesional", afirmando que son "una declaración de amor al idioma, a la palabra bien dicha, al valor de la información rigurosa y libre", además de ser "una manera de decir, con acento gaditano, que el periodismo importa y que sigue siendo una herramienta esencial para construir una sociedad más crítica, más justa y más humana".

El vicepresidente de la Diputación ha puesto también el acento en la importancia de que Cádiz esté presente en el próximo Congreso Internacional de la Lengua que se celebrará en Arequipa, recordando que es un congreso "íntimamente ligado" a Periodismo con Ñ y donde se van a reunir "las voces más importantes del mundo hispano".

"Cádiz ha sabido mantener vivo el legado del Congreso de la Lengua que celebramos aquí en 2023, y gracias a iniciativas como esta seguimos demostrando que nuestra provincia tiene mucho que aportar al periodismo en español", ha declarado.

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha subrayado la importancia del español como "elemento de cohesión, identidad y proyección internacional" y ha abogado por un periodismo que "genera confianza en la ciudadanía y fortalece la democracia".

Del mismo modo, ha alabado la iniciativa, defendiendo que la APC "contribuye a la identidad de esta ciudad y de esta provincia".

Por su parte, el alcalde de Cádiz ha remarcado que para el Ayuntamiento "es importante estar aquí", destacando "el contexto de Cádiz" como lugar que "debe tener un vínculo permanente con el periodismo y la libertad" y con el momento por su coincidencia con el X CILE en Arequipa.

Para García, "defender el periodismo es defender la verdad y por eso es importante invertir en las personas que lo hacen posible, en los profesionales".

La delegada de la Fundación Cajasol ha señalado además que estas jornadas tienen un programa "de primer nivel", reiterando el respaldo de la entidad, "conscientes de la importancia del periodismo", y por eso, ha apuntillado, "apoyamos estas jornadas y las actividades de la APC, ahora y en el futuro".

Las Jornadas Periodismo con Ñ están patrocinadas por la Diputación Provincial de Cádiz, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Cajasol.